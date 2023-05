Real Madrid perde para Real Sociedad; Barça vence Osasuna (1-0) e pode ser campeão na próxima rodada

O Real Madrid perdeu nesta terça-feira para a Real Sociedad, por 2 a 0, e deixou o caminho livre para o Barcelona, que mais cedo venceu o Osasuna, por 1 a 0, pela 33ª rodada do campeonato espanhol, e está a um passo do título, enquanto o Elche foi rebaixado à segunda divisão.

Os gols de Take Kubo (47') e Ander Barrenetxea (85') consolidaram a vaga da Real Sociedad na zona da Liga dos Campeões e deixaram o Real Madrid 14 pontos atrás do líder Barça, com apenas 15 pontos restantes em disputa após esta rodada.

Ao Barcelona bastará obter o mesmo resultado ou um resultado melhor do que o do Real Madrid no próximo jogo para se sagrar campeão da LaLiga.

Até uma derrota pode servir ao Barça desde que o gigante da capital não vença o Getafe na próxima rodada.

Os merengues, que jogaram em San Sebastián com um olho na final de sábado da Copa do Rei, sentiram as ausências de Karim Benzema e Vinicius Junior no ataque contra uma Real Sociedad bem posicionada na defesa.

O jogo acelerou logo após o intervalo, quando o japonês Take Kubo aproveitou um passe do norueguês Alexander Sorloth para finalizar sozinho diante do goleiro Thibaut Courtois abrindo o placar (47').

A expulsão de Dani Carvajal que recebeu o segundo cartão amarelo (60') deixou o Real Madrid em desvantagem durante meia hora, facilitando o trabalho da equipe basca, que fez 2 a 0 com um belo chute de Barrenetxea (85') para encerrar o placar.

"Nos últimos tempos na Liga perdemos a continuidade, baixamos o nível, mas restam duas competições (Copa do Rei e Liga dos Campeões). Vamos ver se conseguimos acertar o final da temporada nessas duas competições", disse Ancelotti após o jogo.

A derrota do Real Madrid abre as portas ao título ao Barcelona, que havia vencido o Osasuna com um gol de Jordi Alba (85').

"Ainda não somos campeões, mas demos um passo gigante", disse o treinador Xavi Hernández após o jogo, acrescentando que "a sensação é de que a vitória é muito importante".

O Barça demorou a encontrar o caminho para o gol contra um time do Osasuna completamente modificado, de olho na final da Copa do Rei contra o Real Madrid no sábado e que jogou uma hora com um a menos devido à expulsão de Jorge Hernando (27').

O time catalão esbarrou na boa atuação do goleiro Aitor Fernández até que aos 85 minutos Alba, que havia entrado dez minutos antes, marcou o gol da vitória que impulsiona o Barça rumo ao título.

Em Almería, o Elche foi matematicamente rebaixado para a segundona ao perder por 2 a 1 com gols de Léo Baptistão (22') e Adrián Embarba (52'). Eze Ponce diminuiu no fim (90') mas já era tarde demais.

O Elche tem 17 pontos e está a 16 da 'zona de salvação', no momento em que tem apenas 15 em disputa.

Já o Almería conquistou três pontos importantíssimos na luta pela permanência.

--- Jogos da 33ª rodada do campeonato espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

Almería - Elche 2 - 1

Barcelona - Osasuna 1 - 0

Real Sociedad - Real Madrid 2 - 0

- Quarta-feira:

(14h30) Valencia - Villarreal

(17h00) Getafe - Celta Vigo

Atlético de Madrid - Cádiz

- Quinta-feira:

(14h30) Sevilla - Espanyol

Girona - Mallorca

(17h00) Rayo Vallecano - Valladolid

Athletic Bilbao - Betis

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 82 33 26 4 3 60 11 49

2. Real Madrid 68 33 21 5 7 69 32 37

3. Atlético de Madrid 66 32 20 6 6 55 25 30

4. Real Sociedad 61 33 18 7 8 43 29 14

5. Villarreal 53 32 16 5 11 46 33 13

6. Betis 49 32 14 7 11 39 37 2

7. Athletic Bilbao 47 32 13 8 11 43 32 11

8. Girona 44 32 12 8 12 50 45 5

9. Osasuna 44 33 12 8 13 29 35 -6

10. Rayo Vallecano 43 32 11 10 11 38 41 -3

11. Sevilla 41 32 11 8 13 38 47 -9

12. Mallorca 41 32 11 8 13 31 35 -4

13. Celta Vigo 39 32 10 9 13 38 45 -7

14. Almería 36 33 10 6 17 42 58 -16

15. Cádiz 35 32 8 11 13 25 44 -19

16. Valladolid 35 32 10 5 17 29 55 -26

17. Valencia 33 32 9 6 17 35 39 -4

18. Espanyol 31 32 7 10 15 38 53 -15

19. Getafe 31 32 7 10 15 29 42 -13

20. Elche 16 33 3 7 23 25 64 -39

bds/gr/iga/aam

