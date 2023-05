Presidente da COP28 pede triplicação da capacidade de energias renováveis até 2030

O presidente da COP28 pediu nesta terça-feira (2) em Berlim aos países que tripliquem a capacidade mundial de produção de energias renováveis até 2030.

"Nós vamos acelerar o desenvolvimento das energias renováveis, que devem triplicar sua capacidade até 2030 e dobrar novamente até 2040", afirmou Sultan Ahmed al Jaber, durante o Diálogo de Petersberg sobre o clima, na região central da Alemanha.

O apelo de Al Jaber é um novo apoio público à meta anunciada pela Agência Internacional de Energia (AIE). No mês passado, durante um um encontro a portas fechadas com líderes do G7 no Japão, também defendeu o objetivo.

Apesar dos pedidos, ele não defendeu a erradicação total do uso de energias fósseis.

O presidente da COP28 afirmou que os esforços devem se concentrar em eliminar as emissões que estas produzem e em incentivar a utilização de renováveis.

"Devemos nos concentrar em eliminar gradualmente as emissões de combustíveis fósseis e em desenvolver gradualmente alternativas acessíveis que não produzam emissões de carbono", afirmou Al Jaber em um discurso durante a conferência sobre o clima de novembro do ano passado.

No início de 2023, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) da ONU alertou que as temperaturas mundiais poderiam aumentar mais de 1,5ºC na comparação com a era pré-industrial em quase 10 anos, superando assim o limite imposto pelo Acordo de Paris.

O presidente da COP28 também fez um apelo para que os países desenvolvidos cumpram o compromisso de doar 100 bilhões de dólares por ano aos países emergentes para lutar contra a mudança climática.

A promessa das nações desenvolvidas foi anunciada em 2009 e deve ser alcançada com três anos de atraso em relação à meta inicial de 2020.

"Isto está atrasando os avanços. Como parte de minhas ações de conscientização, peço aos países doadores que avaliem até que ponto este compromisso foi cumprido antes da COP28", disse Al Jaber.

A chefe da diplomacia da Alemanha, Annalena Baerbock, se declarou otimista durante a conferência. "A boa notícia é que estamos perto de alcançar o valor de 100 bilhões de dólares este ano", afirmou a ministra, do Partido Verde.

