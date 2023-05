Pauta de infográficos

* Sudão-conflito-hospitais-Forças-Armadas:

1/ Mapa de Cartum, capital do Sudão, com o estado dos hospitais em 1º de maio. (135 x 111 mm) - Atualização disponível

2/ Estimativas do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) com o número de pessoas que poderiam fugir do Sudão com destino aos países vizinhos pelo conflito entre o exército e os paramilitares. (90 x 132 mm) - Disponível

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

* Rússia-Ucrânia-conflito:

1/ Mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 2 de maio às 4h (Bras.). (135 x 162 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa da linha de frente em torno a cidade de Bakhmut, que as forças russas buscam controlar. (135 x 136 mm) - Atualização disponível

* Israel-guerra-conflito-Líbano-palestinos-história-diplomacia:

1/ Mapa de Israel, Cisjordânia e a Faixa de Gaza. (45 x 69 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa da Cisjordânia localizando as colônias israelenses. (135 x 116 mm) - Disponível

3/ Mapa com a evolução das fronteiras de Israel desde o plano de divisão das Nações Unidas de 1947. (180 x 122 mm) - Disponível

4/ Números da desigualdade de renda em cada um dos países da OCDE, em 2019. (135 x 146 mm) - Disponível

* Venezuela-manifestações-salário-social: gráfico comparativo do salário mínimo mensal em uma seleção de países da América Latina, no dia 1° de maio de 2023. (89 x 70 mm) - Disponível

* UE-inflação-índices-empréstimos: evolução interanual da inflação na Zona do Euro, segundo dados Eurostat desde 1997. (90 x 61 mm) - Atualização disponível

* EUA-economia-dívida-finanças-política: gráfico que mostra a evolução do teto da dívida dos Estados Unidos desde o final de 2005. (89 x 74 mm) - Atualização disponível

* Empresas-resultados-energia-produção-petróleo-gás-distribuição: resultados econômicos trimestrais das principais companhias petrolíferas: ExxonMobil, Chevron, TotalEnergies e BP desde 2016. (90 x 168 mm) - Disponível

* CostaRica-biologia-ciências-animais-bicho-preguiça: mapa de distribuição e dados sobre os bichos-preguiça, que têm em sua pelagem bactérias que poderiam ser utilizadas para produzir antibióticos, segundo uma pesquisa na Costa Rica. (130 x 93 mm) - Acompanha reportagem de Alberto Peña - Disponível

* Colômbia-ecologia-narcotráfico-animais: localização dos registros de hipopótamos na Colômbia de 1981 até 2021. (89 x 81 mm) - Disponível

* Nepal-alpinismo-EUA-acidente-morte:

1/ Mapa do Nepal localizando o monte Everest. (90 x 54 mm) - Disponível

2/ Itinerário da principal via de acesso ao cume do monte Everest pelo lado sul, no Nepal. (135 x 101 mm) - Disponível

Contato: [email protected] - http://www.afpforum.com/AFPForum/

Tags