Lens vence Toulouse (1-0) e se aproxima da vice-liderança da Ligue 1

O Lens (3º) jogou um balde de água fria no Toulouse (13º), a quem derrotou nesta terça-feira por 1 a 0 com o 18º gol de Openda, três dias depois do título dos 'Violets' na Copa da França, e ficou a um ponto do Olympique de Marselha (2º) pela 33ª rodada da Ligue 1.

O Lens receberá o OM no sábado, em confronto entre duas equipes que ainda sonham com o título do campeonato francês.

O gol veio em uma cabeçada do astro da equipe, o belga Lois Openda (33').

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine