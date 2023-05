Leipzig goleia Freiburg (5-1) e vai à final da Copa da Alemanha

O atual campeão RB Leipzig se classificou nesta terça-feira para a final da Copa da Alemanha ao golear o Freiburg fora de casa por 5 a 1.

No dia 3 de junho, no Estádio Olímpico de Berlim, o jogadores do Leipzig tentarão levar um segundo troféu para a galeria de seu ainda jovem clube (fundado em 2009) contra Stuttgart ou Eintracht Frankfurt, que se enfrentam nesta quarta-feira pela segunda semifinal, em Stuttgart.

Finalistas da Copa da Alemanha no ano passado, Leipzig e Freiburg decidiram essa partida nos pênaltis, mas nesta terça-feira a defesa local deu mais facilidades do que quando o Freiburg eliminou o Bayern nas quartas de final (2-1).

O meia espanhol Dani Olmo colocou o Leipzig em vantagem aos 13 minutos e ainda deu três assistências no primeiro tempo, para Benjamin Hendrichs (14'), 89 segundos depois do seu gol, para o húngaro Dominik Szoboszlai (36'), e para Christopher Nkunku (45+1').

O jogo chegou a ganhar uma dose de suspense com o cartão vermelho recebido pelo croata Joskop Gvardiol (58') e com o gol do austríaco Michael Gregoritsch (75'). Mas mesmo com um jogador a menos Szoboszlai fechou o placar nos acréscimos (90+7'), convertendo um pênalti.

