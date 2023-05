Duas partidas de pré-temporada da NBA serão disputadas em outubro nos Emirados Árabes Unidos

Os Emirados Árabes Unidos vão receber em outubro dois jogos de pré-temporada da NBA pelo segundo ano consecutivo, entre Minnesota Timberwolves e Dallas Mavericks, anunciou o campeonato de basquete dos Estados Unidos nesta terça-feira.

O país do Golfo já sediou os dois primeiros jogos disputados no Oriente Médio entre dois times da NBA no ano passado.

Os jogos entre Timberwolves e Mavericks acontecerão na capital, Abu Dhabi, nos dias 5 e 7 de outubro.

"Estamos felizes por voltar a Abu Dhabi com dois grandes jogos (...) após o sucesso dos jogos da NBA no ano passado nos Emirados, que atraíram milhares de fãs de todo o mundo", disse Ralph Rivera, gerente geral da NBA na Europa e no Oriente Médio.

Essas partidas são o resultado de um acordo plurianual entre a NBA e o departamento de cultura e turismo de Abu Dhabi.

O Minnesota Timberwolves terminou em oitavo lugar na Conferência Oeste na temporada de 2023, antes de perder na primeira rodada dos playoffs para o Denver Nuggets, enquanto o campeão de 2011 Dallas Mavericks não conseguiu se classificar.

Até as partidas do ano passado, nenhum jogo de pré-temporada havia sido disputado fora da América do Norte desde 2019 devido à pandemia de covid-19.

Anteriormente, alguns duelos haviam sido organizados na Inglaterra, França, México, Japão, China e, mais recentemente, na Índia.

