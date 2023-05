Corinthians é surpreendido e perde em casa para o Independiente del Valle (2-1) na Libertadores

O Corinthians perdeu em casa por 2 a 1 para o equatoriano Independiente del Valle venceu nesta terça-feira, em jogo da terceira rodada do Grupo E da Copa Libertadores-2023.

Dois gols do argentino Lautaro Díaz, um em cada tempo, deram a vitória aos equatorianos, contra o Timão, que havia conseguido empatar antes do intervalo por meio de Roger Guedes na estreia do veterano técnico Vanderlei Luxemburgo, anunciado na segunda-feira.

O resultado deixa o Independiente del Valle em segundo lugar do grupo, com 6 pontos, um a menos que o líder Argentinos Juniors, enquanto o Corinthians ficou numa situação complicada: é o terceiro, com três pontos. O Liverpool uruguaio é o último, com apenas um ponto.

