Comunicado do Business Wire :Wemade Co., Ltd.

O MMORPG MIR4, sucesso do Wemade, revelou o "Potencial", novos conteúdos para crescimento de personagens em 2 de maio.

O sistema de crescimento "Potencial" oferece aos usuários uma nova maneira de aumentar as estatísticas dos personagens ao desbloquear três tipos de Pontos Cruciais: Hunting, PvP e Secundário. Os personagens de nível 90 ou acima podem aumentar as fases do Ponto Crucial até a fase 6, usando o Aço de Dragão e o Livro de Habilidade.

Há um total de 189 Pontos Cruciais que podem ser desbloqueados para várias estatísticas. Cada vez que a fase de um Ponto Crucial aumenta, até dois pontos podem ser obtidos adicionalmente e aprimorados por meio de treinamento. E quando cada Ponto Crucial é desbloqueado em certas fases, novas habilidades passivas se tornam disponíveis.

Para celebrar a atualização, o MIR4 está realizando o "Potential 7-day Check-in Event" até 15 de maio. Todos os usuários podem receber os itens necessários para desbloquear os conteúdos do sistema Potencial, incluindo o "Bilhete de Invocação de Livro de Habilidade" e o "Baú de Aço de Dragão Épico", dependendo do número de dias logados durante o período do evento.

Além disso, o "Evento de Presença de 14 dias da Flora de Cerejeira de Ouro", que celebra o 600º dia do serviço, será realizado até 15 de maio.

Da minha batalha à nossa guerra! Informações detalhadas sobre o MIR4 podem ser encontradas no site oficial.

