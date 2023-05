Comunicado do Business Wire :Translated

A Translated, líder global em tradução de idiomas, anunciou uma expansão significativa dos seus serviços de tradução automática. Suportando anteriormente 56 idiomas, a tecnologia de tradução automática adaptativa da empresa, ModernMT, suporta agora 200 idiomas, estabelecendo um novo parâmetro de referência no setor. Nenhum outro serviço comercial suporta atualmente uma gama tão extensa de idiomas.

O ModernMT da Translated foi recentemente reconhecido como líder em tradução automática pela IDC e pela CSA Research, demonstrando mais ainda a sua alta qualidade e fiabilidade. Ao expandir a sua cobertura linguística para atingir potencialmente 6,5 mil milhões de falantes nativos, a Translated permite às empresas forjarem conexões mais fortes com utilizadores e clientes globais, permitindo comunicação e compreensão contínuas.

A partir de hoje, as empresas podem aceder à nova oferta através de uma API, e os tradutores profissionais podem beneficiar do suporte expandido de idiomas usando um plug-in para as suas ferramentas de tradução assistida por computador (CAT), como o Matecat. Os modelos adaptativos são projetados para melhorar continuamente a qualidade da tradução, incorporando correções de tradutores profissionais em tempo real.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pela primeiríssima vez, são suportados 30 novos idiomas no mercado, dando um salto direto para uma tecnologia adaptativa mais capaz. Entre os novos idiomas agora suportados pelo ModernMT estão os idiomas bengali, punjabi e javanês, ajudando-nos a alcançar mais de 2 mil milhões de falantes nativos em todo o mundo. Esta expansão significativa foi possível graças ao crescimento exponencial da pesquisa em IA e aos esforços de organizações sem fins lucrativos como Common Crawl&& e Opus, além da transparência da investigação em linguagem da Meta.

Marco Trombetti, o CEO da Translated, comentou sobre o marco da empresa: "Hoje, não estamos apenas a oferecer uma ferramenta que apoia a tradução em mais idiomas. Os nossos modelos adaptativos permitem que os tradutores profissionais lidem com mais conteúdo, enquanto que as suas correções contribuem para a melhoria contínua da qualidade da tradução automática nestes idiomas. Acreditamos que esta abordagem colaborativa ajudará a aumentar a qualidade da tradução e ajudará a preservar muitos idiomas ameaçados, mostrando uma sinergia poderosa e sustentável entre humanos e máquinas".

Para mais informações sobre o inovador serviço de tradução automática adaptativa da Translated, visite www.modernmt.com

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230427005523/pt/

Contato

Contacto para a imprensa Silvio Gulizia Chefe de Conteúdos E-mail: [email protected] Telemóvel: +39 393.1044785

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags