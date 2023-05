Comunicado do Business Wire :Sealed Air Corporation

Sealed Air Corporation (NYSE: SEE) anunciou hoje que mudou oficialmente sua marca corporativa para SEE®, dando o próximo passo na reinvenção da empresa.

SEE's new corporate brand logo, which debuted in May 2023.

A Sealed Air evoluiu suas marcas corporativas e icônicas para SEE, apresentando uma empresa de soluções voltada ao mercado e colocar o cliente em primeiro lugar. A SEE faz parceria com clientes para oferecer soluções de embalagens que integram Automação, Setor Digital e Sustentabilidade, ao agregar valor significativo a seus negócios.

O desempenho de crescimento e ganhos da SEE aumentou significativamente nos últimos cinco anos, construído no Modelo Operacional SEE e executado pelo Mecanismo Operacional SEE e Excelência Operacional SEE.

Comentando sobre a reformulação da marca corporativa da SEE, Ted Doheny, Presidente e Diretor Executivo, disse:

"Estamos reinventando incansavelmente a SEE a partir de produtos direcionados a uma empresa de classe mundial, liderada pelo mercado, impulsionada por soluções de automação, setor digital e embalagens sustentáveis."

"A SEE está tornando o futuro da embalagem algo real e esperamos que isto melhore nossa avaliação."

A SEE fornece embalagens a mais de 30 bilhões de produtos a cada ano em todo o mundo. A nova marca corporativa da SEE representa a força de suas marcas e soluções que incluem equipamentos, serviços e materiais. A empresa cresceu e evoluiu além do que era antes, sendo a nova marca corporativa o logotipo um reflexo direto desta transformação. A SEE está continuamente redefinindo o que a embalagem faz e pode fazer, ao integrar automação, setor digital e sustentabilidade em soluções que superam as necessidades de seus clientes.

Automação: A SEE permite que os clientes obtenham produtividade e economia ao projetar, fabricar, adquirir e fornecer soluções de embalagens automatizadas com retornos de investimento inferiores a 3 anos. A empresa está a caminho de mais do que dobrar seu portfólio de automação até 2027.

Setor digital: A impressão digital e os serviços de valor agregado online da SEE capacitam os proprietários de marcas a melhorar o desempenho dos negócios e a eficiência operacional. A empresa espera que mais de 80% de suas vendas sejam realizadas digitalmente até 2027. As soluções da SEE alcançam os clientes mediante projetos e conteúdos digitais atrativos e econômicos.

Sustentabilidade: A SEE apresenta continuamente aos novos clientes materiais e aplicações inovadores que reduzem o desperdício, prolongam a vida útil, aumentam a proteção, permitem a circularidade e reduzem os impactos de carbono de produtos e embalagens. Quase 20% de seu portfólio de materiais é proveniente de fontes recicladas ou renováveis. O Ecossistema Circular Positivo Líquido da SEE torna a sustentabilidade acessível aos clientes ao reduzir o custo total através de soluções de automação, setor digital e embalagens inovadoras.

O novo logotipo da SEE é uma representação visual da próxima etapa na reinvenção da empresa. Os três crescentes que compõem o círculo representam automação, setor digital e embalagens com o círculo completo representando o compromisso resoluto da SEE com a sustentabilidade e a circularidade em tudo o que fazemos.

"Estamos entusiasmados por nos tornarmos a SEE", comentou Ted Doheny, Presidente e Diretor Executivo da SEE. "Estamos resolvendo os desafios críticos de embalagens de nossos clientes para tornar nosso mundo melhor do que o encontramos."

Da história da Sealed Air ao futuro da SEE

A SEE (sob seu antigo nome comercial "Sealed Air") começou em 1960, depois que uma ideia para papel de parede de bolha isolado se transformou na icônica marca de embalagens BUBBLE WRAP®. Em 1998, a empresa adquiriu a Cryovac, estabelecendo uma nova liderança em embalagens de alimentos. A empresa se tornou uma organização mundial que oferece soluções de embalagens essenciais para uma ampla gama de setores, incluindo alimentos, fluidos e líquidos, e comércio eletrônico.

Nos últimos cinco anos, a empresa fez aquisições estratégicas que aceleraram a reinvenção da empresa, incluindo a aquisição da APS (sistemas automatizados de embalagens), Foxpak (recursos de impressão digital) e Liquibox (embalagens e distribuição de fluidos e líquidos).

A SEE tem cerca de 17.300 funcionários em todo o mundo e atende clientes em 120 países e territórios.

O código de ações da SEE (NYSE: SEE) permanecerá o mesmo, assim como sua pessoa jurídica, que permanecerá Sealed Air Corporation. O conjunto de marcas de soluções reconhecidas da empresa a nível mundial também permanecerá o mesmo, incluindo embalagens para alimentos CRYOVAC®, sistemas de líquidos e fluidos LIQUIBOX®, embalagens de proteção SEALED AIR®, sistemas automatizados de embalagens AUTOBAG®, embalagens BUBBLE WRAP®, SEE Automation? e embalagens e impressão digitalprismiq?.

Sobre a SEE

A SEE (NYSE: SEE), está no mercado para proteger, solucionar desafios críticos de embalagens e tornar nosso mundo melhor do que o encontramos. Nossas soluções de embalagens automatizadas promovem uma cadeia de fornecimento mundial de alimentos, fluidos e líquidos mais segura, resiliente e com menos desperdício, possibilitam o comércio eletrônico e protegem os produtos em trânsito contra danos.

A empresa, sob seu antigo nome comercial, Sealed Air, anunciou sua nova marca e logotipo corporativo "SEE" em maio de 2023.

Nossas marcas de soluções reconhecidas ao redor do mundo incluem embalagem de alimentos CRYOVAC®, sistemas de líquidos e fluidos LIQUIBOX®, embalagens de proteção SEALED AIR®, sistemas automatizados de embalagens AUTOBAG®, embalagens BUBBLE WRAP®, SEE Automation? e embalagens e impressão digitalprismiq?.

Nossa parceria com os clientes agrega valor mediante soluções de embalagens sustentáveis, automatizadas e digitais, aproveitando nossa experiência líder do setor em materiais, sistemas de automação, engenharia e tecnologia.

Nosso Ecossistema Circular Positivo Líquido da SEE está liderando o setor de embalagens na criação de um futuro mais ambiental, social e economicamente sustentável. Comprometemo-nos em projetar ou desenvolver 100% dos nossos materiais de embalagens para serem recicláveis ou reutilizáveis até 2025, com uma meta mais ousada de atingir emissões líquidas zero de carbono em nossas operações mundiais até 2040. Nosso Relatório de Impacto Mundial destaca como estamos moldando o futuro do setor de embalagens. Estamos comprometidos com uma força de trabalho diversificada e uma cultura solidária e inclusiva através de nossa Promessa de Diversidade, Equidade e Inclusão 2025.

A SEE gerou US$ 5,6 bilhões em vendas em 2022 e tem aproximadamente 17.300 funcionários (incluindo funcionários da Liquibox) que atendem clientes em 120 países / territórios. Para saber mais, acesse sealedair.com.

