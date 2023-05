Comunicado do Business Wire :Arajet

A Arajet, companhia aérea caribenha de baixo custo, anunciou a expansão para 42 conexões de ida e volta, duas vezes por semana, de e para 9 países em sua rede de rotas, tornando a República Dominicana um centro de baixo custo no Caribe. O anúncio foi feito no Dominican Annual Tourism Exchange (DATE) em Punta Cana.

"O que havíamos prometido já é realidade: a Arajet oferece conexões e aproxima nove dos onze países da nossa rede por meio de tarifas baixas para que mais pessoas possam voar pela primeira vez, se reconectar com familiares e amigos ou visitar nossa região", garantiu Víctor Pacheco, CEO e fundador da Arajet. "Hoje, um passageiro da Arajet que está na Cidade do México pode reservar um jantar em Medellín e almoçar na área colonial de Santo Domingo, garantindo oportunidades de negócio e turismo em nosso país e contribuindo para o seu desenvolvimento".

Os clientes da Arajet podem comprar um dos 300 mil novos assentos incorporados na oferta da companhia aérea até 30 de março de 2024, e, com 42 novas conexões já em operação normal na rede, eles podem programar as férias dos seus sonhos por uma fração do que imaginavam: "Oferecemos a tarifa mais baixa, assim nossos passageiros podem personalizar seus voos e pagar apenas por aquilo que precisam", acrescentou Pacheco.

A Arajet realiza as conexões duas vezes por semana às terças-feiras e aos sábados entre a Cidade do México (NLU), Cancun (CUN), Cidade da Guatemala (GUA) e San Salvador (SAL) com Aruba (AUA), Curaçao (CUR), St. Marteen (SXM), Kingston (KIN) e Cartagena (CRT), abrindo novas possibilidades para o desenvolvimento e a troca entre o continente e o Caribe.

Pacheco acrescentou que a companhia aérea abrirá em breve novas rotas para a América do Sul, incluindo Brasil, Argentina, Bolívia, Chile e Uruguai. "Estamos prestes a abrir novos destinos para aproximar os turistas do continente sul ao Caribe", ele afirmou.

As observações de Pacheco concluíram a apresentação do "Piloto por um dia", programa de impacto social da Arajet que já beneficiou mais de 350 crianças e jovens dominicanos de comunidades vulneráveis e que busca motivá-los a se apaixonar pelo mundo da aviação e desenvolverem carreiras técnicas e profissionais como comissários de bordo, pilotos, engenheiros e técnicos. Para saber mais sobre o programa "Piloto por um dia" da Arajet, assista ao vídeo nesta URL.

Sobre a Arajet

A Arajet é a primeira companhia aérea de baixo custona região do Caribe, tendo iniciado suas operações em setembro de 2022 a partir de sua base no Aeroporto Las Américas em Santo Domingo, sob seu certificado de operadora aérea (AOC) da República Dominicana. A Arajet operará uma nova frota de aeronaves Boeing 737MAX-8, que proporcionarão viagens seguras e acessíveis de e para a República Dominicana a diversos destinos na América do Norte, América Central e América do Sul, bem como na região do Caribe. Para mais informação, acesse www.Arajet.com.

