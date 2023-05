Combates no Sudão deixam mais 330.000 deslocados internos

Os combates entre o exército do Sudão e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (FAR) deixaram 334.000 deslocados internos, anunciou nesta terça-feira (2) um porta-voz da Organização Internacional para as Migrações (OIM), uma agência da ONU com sede em Genebra.

Ao mesmo tempo, Jens Laerke, porta-voz do Escritório para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) das Nações Unidas, afirmou que o programa de ajuda para o Sudão em 2023 conta com apenas 14% do financiamento e que faltam 1,5 bilhão de dólares para enfrentar a crise humanitária, agravada pelos combates.

