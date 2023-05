Arsenal vence derby contra o Chelsea (3-1) e recupera liderança na Premier League

O Arsenal reassumiu a liderança da Premier League (com dois pontos a mais que o Manchester City) ao derrotar o Chelsea por 3 a 1, nesta terça-feira, pela 34ª rodada do campeonato inglês.

Esta vitória no derby londrino acrescenta um pouco mais de drama à luta pelo título entre 'Gunners' e 'Citizens', que no sábado derrotaram outra equipe da capital, o Fulham (2-1).

Mas a vantagem provisória de dois pontos do Arsenal sobre o City pode ser revertida já nesta quarta-feira, se a equipe de Manchester vencer o West Ham no jogo que está marcado para as 16h (horário de Brasília).

Os jogadores comandados por Pep Guardiola têm dois jogos a menos que seu concorrente na luta pelo título.

Ficar atrás na tabela parece ter libertado um pouco a equipe de Mikel Arteta, que não vencia havia quatro jogos, incluindo uma derrota pesada contra o City (4-1), há seis rodadas.

O Arsenal abriu uma boa vantagem logo no primeiro tempo com dois gols do norueguês Martin Odegaard (18' e 31') e outro do brasileiro Gabriel Jesus (34'). Noni Madueke descontou para os 'Blues' na segunda etapa (65') mas a reação parou aí.

O Chelsea permanece no 12º lugar com 9 pontos acima da zona de rebaixamento.

--- Jogos da 34ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Sábado:

Crystal Palace - West Ham 4 - 3

Brentford - Nottingham 2 - 1

Brighton - Wolverhampton 6 - 0

- Domingo:

Fulham - Manchester City 1 - 2

Newcastle - Southampton 3 - 1

AFC Bournemouth - Leeds 4 - 1

Manchester United - Aston Villa 1 - 0

Liverpool - Tottenham 4 - 3

- Segunda-feira:

Leicester - Everton 2 - 2

- Terça-feira:

Arsenal - Chelsea 3 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 78 34 24 6 4 81 39 42

2. Manchester City 76 32 24 4 4 84 30 54

3. Newcastle 65 33 18 11 4 61 27 34

4. Manchester United 63 32 19 6 7 49 39 10

5. Liverpool 56 33 16 8 9 65 42 23

6. Tottenham 54 34 16 6 12 63 57 6

7. Aston Villa 54 34 16 6 12 46 42 4

8. Brighton 52 31 15 7 9 61 40 21

9. Brentford 50 34 12 14 8 52 44 8

10. Fulham 45 33 13 6 14 45 45 0

11. Crystal Palace 40 34 10 10 14 35 45 -10

12. Chelsea 39 33 10 9 14 31 38 -7

13. AFC Bournemouth 39 34 11 6 17 36 64 -28

14. Wolverhampton 37 34 10 7 17 29 50 -21

15. West Ham 34 33 9 7 17 37 47 -10

16. Leicester 30 34 8 6 20 46 59 -13

17. Leeds 30 34 7 9 18 43 67 -24

18. Nottingham 30 34 7 9 18 30 62 -32

19. Everton 29 34 6 11 17 27 52 -25

20. Southampton 24 34 6 6 22 28 60 -32

