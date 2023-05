Alcaraz elimina Zverev e vai às quartas de final do Masters 1000 de Madri

O espanhol Carlos Alcaraz se classificou para as quartas de final do Masters 1000 de Madri nesta terça-feira ao derrotar com autoridade o alemão Alexander Zverev por 6-1 e 6-2 em uma repetição da final do ano passado.

Alcaraz, que luta pelo bicampeonato, precisou de 1 hora e 22 minutos para vencer o alemão e enfrentará o russo Karen Kachanov, que pela manhã havia vencido seu compatriota Daniil Medvedev, número três do mundo.

"Joguei em alto nível, não deixei que ele dominasse, fui para o ataque o tempo todo e, acima de tudo, devolvi as bolas muito bem", comemorou o número 1 do mundo na quadra após o jogo.

"Fiz um jogo muito completo e por isso o resultado foi esse, mas um resultado como este não é muito normal" contra Zverev, acrescentou Alcaraz, que recentemente conquistou o torneio de Barcelona.

Alcaraz acabou deixando Zverev, bicampeão em Madri, desesperado. O alemão não conseguiu encontrar uma maneira de vencer o espanhol no saibro da quadra central da Caja Mágica madrilenha.

O último vencedor do US Open mostrou a que veio logo no primeiro set, quebrando o serviço do alemão para abrir 2-0, e em seguida confirmar com seu saque e aumentar para 3-0.

A vantagem foi intransponível para Zverev, que no no sexto game viu o espanhol virar de 40-0 para conseguir o break point e fechar o set sacando.

Na segunda parcial, Zverev melhorou, mas só conseguiu aguentar até o quinto game, quando Alcaraz voltou a quebrar com seu segundo break point e abrir uma vantagem de 3-2. A partir de então venceu os três games seguintes e venceu a partida.

