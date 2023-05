Personalidades do entretenimento, moda e esporte homenageiam Lagerfeld no MET Gala

A festa do ano da moda finalmente chegou. Celebridades homenagearam o falecido rei da alta costura Karl Lagerfeld no Met Gala anual, nesta segunda-feira (1º), apresentando no tapete vermelho uma série de modelitos espetaculares de sua ilustre carreira.

As vencedoras do Oscar Penelope Cruz e Nicole Kidman, as cantoras Dua Lipa e Rita Ora, a lenda do tênis Roger Federer, bem como as supermodelos Gisele Bündchen e Kate Moss foram apenas algumas das centenas de convidados presentes no Metropolitan Museum of Art (MET) para o evento glamoroso.

A lista de convidados, que reúne a elite da moda, cinema, política e esportes - junto com um número cada vez maior de influenciadores da internet - tem curadoria criteriosa de Anna Wintour, editora-chefe da revista Vogue, que assumiu o comando da festa beneficente na década de 1990, tornando-a um dos eventos sociais mais cobiçados.

Este ano, a festa, que acontece sempre na primeira segunda-feira de maio, foi inaugurada com uma exposição do Costume Institute dedicada ao emblemático estilista Karl Lagerfeld, falecido em 2019.

"Karl Lagerfeld: A Line of Beauty (Karl Lagerfeld, uma linha de beleza)" pretende homenagear os anos do estilista na indústria à frente da Chanel, Fendi, Chloe e sua própria marca, enquanto esculpia o futuro da moda.

As estrelas da gala entenderam o estilo do evento, a maioria vestida com modelos vintage do elegante costureiro alemão conhecido por seus ternos pretos, rabo de cavalo branco, óculos escuros e luvas pretas.

Kidman usou um vestido Chanel rosa que caía no chão em uma cascata de penas, que a atriz vestiu pela primeira vez em um anúncio da icônica marca de perfumes há quase 20 anos.

"Estou tão feliz por ainda poder usá-lo", disse Kidman à AFP no tapete vermelho.

Por sua vez, a cantora Dua Lipa usou um vestido de noiva creme desenhado por Lagerfeld para a Chanel na década de 1990, marcado com costura preta e completo com um deslumbrante colar de diamantes Tiffany, que a cantora disse ter sido retirado do próprio cofre da joalheria.

A atriz Olivia Wilde usou outra peça de arquivo, um vestido "violino" da Chloe desenhado por Lagerfeld na década de 1980.

Quase todos os presentes estavam vestidos de preto, branco e creme. Os espartilhos estruturados também foram uma tendência.

Lagerfeld não está isento de controvérsias. Apesar de sua luta permanente contra a balança, ele criticava as mulheres com curvas. Nos últimos anos de sua vida, ele desdenhou do movimento #MeToo e aqueles que ousaram denunciar o assédio sexual.

"O show se concentra em Karl, o designer, seu trabalho e não suas declarações", afirmou o curador da mostra, Andrew Bolton. "Não incluímos nenhum de seus comentários mais controversos ou ofensivos."

O protagonista da noite será Lagerfeld, seus fãs e seus amigos famosos.

Wintour, que por décadas foi amiga íntima de Lagerfeld, apareceu, como quase sempre, de Chanel.

Carla Bruni, ex-modelo, cantora e ex-primeira-dama da França, participou da apresentação à imprensa da exposição sobre o estilista.

"É uma honra estar aqui para celebrar a extraordinária carreira do meu querido amigo", disse à AFP.

Além de seu "imenso talento", "força criativa" e "charme cativante", Bruni destacou acima de tudo a "bondade" de Lagerfeld.

A lista de convidados é o segredo mais bem guardado dos organizadores, embora eram esperadas cerca de 400 pessoas.

Este ano, as atrizes Penélope Cruz e Michaela Coel, a lenda do tênis Roger Federer e a cantora pop Dua Lipa foram convidadas para co-presidir a gala.

A participação no baile é apenas por convite e um pré-pagamento de US$ 50 mil, enquanto a reserva de uma mesa custa US$ 300 mil. Os lucros da gala financiam o Costume Institute.

