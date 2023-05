PRINCIPAIS NOTÍCIAS

SUDÃO-CONFLITO: Combates prosseguem apesar de trégua no Sudão, com situação humanitária no limite

FRANÇA MANIFESTAÇÕES: França tem 1º de mnaio de protestos contra reforma da Previdência

EUA BANCOS: JPMorgan compra o First Republic Bank, após embargo de autoridades dos EUA

=== SUDÃO CONFLITO ===

CARTUM:

Combates prosseguem apesar da trégua no Sudão, à beira da catástrofe humanitária

Bombardeios, tiros e explosões voltaram a sacudir o Sudão nesta segunda-feira (1), apesar da nova trégua, anunciada pelo exército e por paramilitares, deixando a situação humanitária do país africano à beira do colapso, alertou a ONU.

(Sudão violência, Central, 800 palavras, já transmitida)

=== FRANÇA MANIFESTAÇÃO ===

França tem 1º de maio de protestos contra reforma da Previdência

A França vive, nesta segunda-feira, um 1º de maio de protestos multitudinários contra a reforma da Previdência em um contexto de inquietação com a inflação, que tem provocado greves e protestos em todo o mundo nos últimos meses.

(França 1Maio, Central, 700 palavras, já transmitida)

=== EUA BANCOS ===

NOVA YORK:

JPMorgan comprará First Republic Bank, após embargo de autoridades dos EUA

As autoridades financeiras americanas anunciaram, nesta segunda-feira, ter tomado posse do banco californiano First Republic Bank e que o mesmo será adquirido em sua maioria pela instituição JPMorgan Chase, com o objetivo de pôr fim a uma crise bancária que começou em março.

Por Juliette MICHEL

(EUA bancos, Central, 700 palavras, já transmitida)

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ====

-- AMÉRICAS

ASSUNÇÃO:

Vitória de Santiago Peña reafirma hegemonia do Partido Colorado no Paraguai

O economista Santiago Peña venceu as presidenciais do Paraguai com o Partido Colorado, que também terá o controle do Congresso, ratificando sua hegemonia neste país, onde governou por mais de 70 anos.

(Paraguai eleições 900 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Biden e presidente filipino discutem influência da China na Ásia

Joe Biden discutirá com Ferdinand Marcos, nesta segunda-feira(1º) na Casa Branca, como conter a expansão da China, mas o presidente filipino alertou que seu país não se tornará "uma base" para ações militares.

(EUA Filipinas China, 500 palavras, a ser transmitida)

-- EUROPA

ROMA:

Itália corta subsídios contra pobreza e recebe duras críticas

O governo de direita da Itália aprovou, nesta segunda-feira (1º), um corte dos subsídios contra a pobreza implantados há quatro anos, uma medida criticada como uma "provocação" anunciada no Dia Internacional do Trabalhador.

(Itália eco sociedade, 400 palavras, já transmitida)

GENEBRA:

Países denunciam na ONU racismo e violência policial na França

Vários países expressaram preocupação perante as Nações Unidas, nesta segunda-feira (1), pela violência policial, inclusive contra manifestantes, na França, que vive mais um dia de protestos.

(ONU racismo França, 500 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

DOHA:

ONU preside reunião sobre Afeganistão no Catar, sem o governo talibã

O governo talibã é o grande ausente de uma reunião sobre o Afeganistão organizada pela ONU, que se realiza nesta segunda-feira (1) no Catar e se concentrará em buscar que as autoridades afegãs flexibilizem suas políticas sobre as mulheres.

(Catar Afeganistão, 700 palavras, já transmitida)

== SOCIEDADE, ARTES, CIÊNCIAS E CULTURA ==

LOS ANGELES:

Hollywood se prepara para greve de roteiristas por reivindicações salariais

Ameaça aos programas de entrevistas e às séries? Uma greve de milhares de roteiristas de cinema e televisão americanos por aumento salarial se aproxima nesta segunda-feira (1°) em Hollywood, por falta de acordo, a poucas horas de um pré-aviso expirar.

(EUA cinema sindicatos, 700 palavras, já transmitida)

WELLINGTON, Nova Zelândia:

Nova Zelândia se mobiliza para salvar o kiwi, sua ave-símbolo

O kiwi, ave-símbolo da Nova Zelândia, está de volta: pela primeira vez em um século, kiwis perambulam pelas colinas verdejantes de Wellington, após uma campanha de eliminação de seus predadores invasores que rondavam a capital.

(NZelândia ambiente biodiversidade, 600 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

MONTEVIDÉU:

Flu quer se aproximar das oitavas da Libertadores; Fla busca reação

Fluminense, Racing, Argentinos Juniors, Nacional do Uruguai e Atlético Nacional da Colômbia, líderes de seus grupos com campanhas 100%, chegam à terceira rodada da Libertadores já pensando em garantir uma vaga nas oitavas de final, enquanto os grandes favoritos ainda terão de suar para não se complicarem.

(Fbl Libertadores, 600 palavras, já transmitida)

