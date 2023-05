Mikel Arteta segue acreditando que Arsenal poderá conquistar a Premier League

O técnico espanhol do Arsenal, Mikel Arteta, disse nesta segunda-feira que continua confiante em seu time na corrida pelo título da Premier League, tendo perdido a primeira posição no domingo ao ser ultrapassado pelo Manchester City.

Os atuais campeões, que venceram o Fulham (2-1) no domingo em sua oitava vitória consecutiva no campeonato, estão um ponto à frente dos 'Gunners' com mais um jogo a disputar.

Já o Arsenal está em pior fase, tendo conquistado apenas três pontos nos últimos quatro jogos, entre os quais se destaca a dolorosa derrota para o City (4-1).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ainda podemos vencer a Premier League porque faltam cinco jogos e muita coisa ainda pode acontecer", disse Arteta nesta segunda-feira.

"Agora a corrida pelo título não está mais em nossas mãos. Mas o que resta é tentar jogar e vencer os jogos que ainda temos pela frente e o resto dependerá do City", acrescentou Arteta.

"Estou muito orgulhoso e grato a todos aqueles que contribuíram para a classificação para a Liga dos Campeões deste clube, faltando cinco ou seis jogos para o final da temporada, algo que não acontecia aqui há uma década", disse Arteta.

O Arsenal recebe o vizinho londrino Chelsea (12º) nesta terça-feira.

jdg/obo/jde/dam/aam

Tags