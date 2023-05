Medvedev elimina compatriota Shevchenko e vai às oitavas em Madri; Tsitsipas também avança

O número três do mundo, o russo Daniil Medvedev, eliminou seu amigo e compatriota Alexander Shevchenko ao vencer por 2 sets a 1, parciais de 4-6, 6-1 e 7-5 nesta segunda-feira e avançou às quartas de final do Masters 1000 de Madri.

Medvedev, que admite ter dificuldades quando joga no saibro, começou devagar em uma partida que durou 2 horas e 40 minutos, mas acabou impondo sua qualidade para emendar vitórias pela primeira vez na capital espanhola.

Shevchenko, chegando em sua melhor forma, converteu seu terceiro break point no primeiro game e quebrou o saque novamente para construir uma vantagem de 4-0. No entanto, o jogador de 22 anos se mostrou impaciente para fechar o set, permitindo que Medvedev se recuperasse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Shevchenko deixou escapar dois set points quando vencia por 5 a 2, e Medvedev conseguiu o break para aumentar a pressão sobre o número 96 do mundo, que resistiu e acabou fechando o primeiro set.

Medvedev, que teve dificuldade em garantir pontos com seu saque, sobreviveu a dois break points no primeiro game do segundo set e conseguiu quebrar o saque do adversário, consolidando uma vantagem de 3-0. Shevchenko salvou cinco break points no game seguinte, mas Medvedev conseguiu vencer o game e acabou fechando confortavelmente o set em 6-1.

No terceiro e último set, Shevchenko conseguiu uma vantagem de 4 a 2, mas acabou caindo com o impulso final de Medvedev, que enfrentará outro compatriota na próxima fase, Aslan Karatsev (nº 121) algoz do australiano Álex de Minaur (nº 19) por 6-3, 4-6 e 6-4.

O argentino Pedro Cachín (nº 67) também avançou para a próxima fase ao derrotar o americano Frances Tiafoe (nº 11) por 6-1 e 7-6 (7/2). Seu adversário será o alemão Jan-Lennard Struff, que venceu o sérvio Dusan Lajovic por 6-7 (2/7), 6-3 e 6-3.

Já o americano Taylor Fritz (10º) eliminou o chileno Cristian Garín (73º) por 6-1 e 7-6 (7/4).

Além dos espanhóis Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich e Jaume Munar, outro tenista espanhol também estará nas oitavas de final, Bernabé Zapata (42º), que derrotou o russo Roman Safiullin (112º) nesta segunda-feira por 6-3, 3-6, 6-3.

Seu adversário na disputa por uma vaga nas quartas de final será o número 5 do mundo e recentemente finalista em Barcelona, o grego Stefanos Tsitsipas, que precisou de três sets (7-5, 3-6 e 6-3) e quase 2 horas e 15 minutos para derrotar o argentino Sebastián Báez (31º).

E Zhizhen Zhang, 99º do mundo, se tornou o primeiro chinês a se classificar para as oitavas de final do Masters 1000 em Madri, ao derrotar o britânico Cameron Norrie (13º) por 2-6, 7-6 (7/2), 7-6 (7/2).

Zhang, de 26 anos, já havia se tornado o primeiro chinês a conquistar um lugar no top 100 do ranking da ATP em outubro de 2022.

Com sua bela trajetória em Madri, ele já garantiu a subida ao top 90 na segunda-feira, na melhor colocação de sua carreira.

-- Resultados do ATP Masters de Madri desta segunda-feira:

- Simples masculino (terceira fase):

Jan-Lennard Struff (ALE) x Dusan Lajovic (SRB) 6-7 (2/7), 6-3, 6-3

Pedro Cachín (ARG) x Frances Tiafoe (EUA/N.9) 6-1, 7-6 (7/2)

Bernabé Zapata Miralles (ESP) x Roman Safiullin (RUS) 6-3, 3-6, 6-3

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.4) x Sebastián Báez (ARG/N.25) 7-5, 3-6, 6-3

Taylor Fritz (EUA/N.8) x Cristian Garín (CHI) 6-1, 7-6 (7/4)

Zhizhen Zhang (CHN) x Cameron Norrie (GBR/N.11) 2-6, 7-6 (7/2), 7-6 (7/2)

Aslan Karatsev (RUS) x Alex De Miñaur (AUS/N.16) 6-3, 4-6, 6-4

Daniil Medvedev (RUS/N.2) x Alexander Shevchenko (RUS) 4-6, 6-1, 7-5

rbs/iwd/dam/iga/aam

Tags