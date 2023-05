Líder Barcelona recebe Osasuna, que já pensa na final da Copa do Rei

Real Madrid e Osasuna encaram a 33ª rodada do campeonato espanhol com um olho na final d Copa do Rei, que vão disputar no sábado, enquanto o Barcelona busca dar mais um passo rumo ao título.

O time catalão pode se beneficiar nesta terça-feira, quando recebe o Osasuna, que dificlmente evitará ter parte de suas atenções voltadas para a decisão do dia 6 de maio.

O Osasuna volta a uma final de Copa do Rei pela primeira vez desde que perdeu para o Betis em 2005, mas na terça, no Camp Nou, também seguirá lutando pelo sonho de chegar à zona europeia do campeonato espanhol.

O Barça enfrenta a partida animado após a goleada de 4 a 0 sobre o Betis no sábado, o que proporcionou uma nova injeção de ânimo após o tropeço em Vallecas, diante do Rayo Vallecano.

"É um passo muito importante (rumo ao título do campeonato), era vital reagir", disse o técnico do Barça, Xavi Hernández, após o jogo contra o Betis.

Os azulgranas lideram a LaLiga com onze pontos de vantagem sobre o Real Madrid, restando 18 pontos em disputa.

Os 'merengues' vão visitar uma complicada Real Sociedad, que defende o seu quarto lugar no campeonato e a presença na próxima Liga dos Campeões.

O gigante da capital viaja a San Sebastián, assim como o Osasuna, de olho na final da Copa do Rei, título que não conquista desde 2014, há quase uma década.

O técnico Carlo Ancelotti reiterou que o Real Madrid continuará lutando enquanto houver jogos, embora não esconda que alcançar o Barcelona parece complicado.

Ancelotti já avisou que vai continuar fazendo rodízio de jogadores na partida contra a Real Sociedad: "Tenho a ideia de poupar jogadores na terça-feira, aqueles que estão cansados".

A isto se somam as lesões de Modric, Alaba e Mendy e as suspensões de Camavinga e Vinicius, o que fará Ancelotti recorrer em San Sebastián a atletas menos utilizados.

O Real Madrid tem na sua cola o Atlético de Madrid, que recebe o Cádiz na quarta-feira e não perde as esperanças de terminar a temporada na vice-liderança.

--- Programação da 33ª rodada da LaLiga (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

(14h30) Almería - Elche

Barcelona - Osasuna

(17h00) Real Sociedad - Real Madrid

- Quarta-feira:

(14h30) Valencia - Villarreal

(17h00) Getafe - Celta Vigo

Atlético de Madrid - Cádiz

- Quinta-feira:

(14h30) Sevilla - Espanyol

Girona - Mallorca

(17h00) Rayo Vallecano - Valladolid

Athletic Bilbao - Betis

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 79 32 25 4 3 59 11 48

2. Real Madrid 68 32 21 5 6 69 30 39

3. Atlético de Madrid 66 32 20 6 6 55 25 30

4. Real Sociedad 58 32 17 7 8 41 29 12

5. Villarreal 53 32 16 5 11 46 33 13

6. Betis 49 32 14 7 11 39 37 2

7. Athletic Bilbao 46 31 13 7 11 42 31 11

8. Osasuna 44 32 12 8 12 29 34 -5

9. Rayo Vallecano 43 32 11 10 11 38 41 -3

10. Girona 41 31 11 8 12 48 45 3

11. Sevilla 41 31 11 8 12 38 45 -7

12. Mallorca 40 31 11 7 13 30 34 -4

13. Celta Vigo 39 32 10 9 13 38 45 -7

14. Cádiz 35 32 8 11 13 25 44 -19

15. Valladolid 35 32 10 5 17 29 55 -26

16. Almería 33 32 9 6 17 40 57 -17

17. Valencia 33 32 9 6 17 35 39 -4

18. Espanyol 31 32 7 10 15 38 53 -15

19. Getafe 31 32 7 10 15 29 42 -13

20. Elche 16 32 3 7 22 24 62 -38

