Leicester e Everton empatam (2-2) em duelo contra o rebaixamento na Premier League

Leicester (16º) e Everton (19º) ficaram no empate (2-2) em um jogo vital na luta para fugir do rebaixamento nesta segunda-feira, pela 34ª rodada da Premier League.

Dominic Calvert-Lewin colocou o Everton na frente convertendo um pênalti (15'). Os 'Foxes' responderam pouco depois com gols do turco Caglar Soyuncu (22') e um belo gol do veterano Jamie Vardy (33') que partiu em velocidade e chutou na saída do goleiro. Mas o nigeriano Alexander Iwobi marcou o gol de empate no segundo tempo (54') fechando o placar.

O Leicester, que venceu apenas um dos últimos doze jogos do campeonato, sai da zona de rebaixamento graças ao saldo de gols. Os campeões da Premier League de 2016 lutam para evitar a queda para a segunda divisão inglesa pela primeira vez em nove anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o Everton, que jogou disputou a segundona pela última vez no distante ano de 1954, permanece em 19º lugar, apenas um ponto atrás de seu adversário desta segunda-feira.

O Everton escapou por pouco do rebaixamento na temporada passada sob o comando de Frank Lampard, mas suas dificuldades, que persistiram nesta temporada, levaram à nomeação de Sean Dyche em janeiro.

Os 'Toffees' venceram o Arsenal e o Leeds em dois dos três primeiros jogos sob o comando de Dyche, mas venceram apenas um dos 11 jogos desde então, gerando protestos furiosos dos torcedores contra a diretoria do clube.

"Mantivemos a calma, continuamos tentando criar chances e, no geral, foi um bom desempenho, embora não tenhamos conquistado os três pontos", disse Dyche após a partida.

A 34ª rodada da Premier League se encerra nesta terça-feira com o derby londrino entre Arsenal e Chelsea.

-- Jogos da 34ª rodada do campeonato inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Crystal Palace - West Ham 4 - 3

Brentford - Nottingham 2 - 1

Brighton - Wolverhampton 6 - 0

- Domingo:

Fulham - Manchester City 1 - 2

Newcastle - Southampton 3 - 1

AFC Bournemouth - Leeds 4 - 1

Manchester United - Aston Villa 1 - 0

Liverpool - Tottenham 4 - 3

- Segunda-feira:

Leicester - Everton 2 - 2

- Terça-feira:

(16h00) Arsenal - Chelsea

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 76 32 24 4 4 84 30 54

2. Arsenal 75 33 23 6 4 78 38 40

3. Newcastle 65 33 18 11 4 61 27 34

4. Manchester United 63 32 19 6 7 49 39 10

5. Liverpool 56 33 16 8 9 65 42 23

6. Tottenham 54 34 16 6 12 63 57 6

7. Aston Villa 54 34 16 6 12 46 42 4

8. Brighton 52 31 15 7 9 61 40 21

9. Brentford 50 34 12 14 8 52 44 8

10. Fulham 45 33 13 6 14 45 45 0

11. Crystal Palace 40 34 10 10 14 35 45 -10

12. Chelsea 39 32 10 9 13 30 35 -5

13. AFC Bournemouth 39 34 11 6 17 36 64 -28

14. Wolverhampton 37 34 10 7 17 29 50 -21

15. West Ham 34 33 9 7 17 37 47 -10

16. Leicester 30 34 8 6 20 46 59 -13

17. Leeds 30 34 7 9 18 43 67 -24

18. Nottingham 30 34 7 9 18 30 62 -32

19. Everton 29 34 6 11 17 27 52 -25

20. Southampton 24 34 6 6 22 28 60 -32

bds/iga/aam

Tags