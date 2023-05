Frosinone garante acesso à Serie A italiana

O Frosinone garantiu nesta segunda-feira seu acesso à Serie A italiana após a vitória por 3 a 1 sobre a Reggina pela 35ª rodada da Serie B.

Líder isolado com 71 pontos, o Frosinone aproveitou o empate (1-1) entre o Bari, terceiro colocado, e o Cittadella, para assegurar matematicamente a promoção à categoria mais alta do futebol italiano a três rodadas do fim do campeonato.

Com 61 pontos, o Bari não pode mais alcançar o líder.

O clube da região do Lácio volta à Serie A depois de quatro temporadas disputando a segunda divisão.

