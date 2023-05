Flu quer se aproximar das oitavas da Libertadores; Fla busca reação

Fluminense, Racing, Argentinos Juniors, Nacional do Uruguai e Atlético Nacional da Colômbia, líderes de seus grupos com campanhas 100%, chegam à terceira rodada da Libertadores já pensando em garantir uma vaga nas oitavas de final, enquanto os grandes favoritos ainda terão de suar para não se complicarem.

Por outro lado, os brasileiros Flamengo (atual campeão) e Palmeiras e os argentinos River Plate e Boca Juniors, todos com várias taças em suas galerias, ainda não se firmaram como candidatos incontestáveis ao título.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Fluminense iniciou sua participação na Libertadores com duas vitórias em duas partidas, mas nesta terça-feira terá um jogo difícil no Grupo D contra o poderoso River Plate, em mais um dos grandes duelos da terceira rodada.

Apesar da ótima campanha, o time carioca precisa se redimir da derrota sofrida no campeonato brasileiro no sábado, em sua visita ao Fortaleza (4-2).

Já a equipe comandada por Martín Demichelis está imparável no campeonato argentino, embora precise se firmar rapidamente no torneio continental (3 pontos) para poder lutar pelo pentacampeonato.

Em um dos grandes duelos da rodada, o Flamengo, que só somou três pontos na Libertadores, visita o também argentino Racing (que tem seis pontos) em um jogo difícil pelo Grupo A que será disputado na quinta-feira, no estádio Presidente Perón, também conhecido como 'El Cilindro', e precisa ser ajustado urgentemente pelo técnico argentino Jorge Sampaoli, ainda mais depois da derrota no domingo para o Botafogo (3-2) no Brasileirão, em que jogou o segundo tempo quase inteiro com um jogador a mais.

Pela mesma chave, o equatoriano Aucas (3 pontos) está empatado com os cariocas e nesta terça precisa vencer fora de casa o fraco Ñublense (ainda sem pontos), do Chile.

O Boca Juniors que faz uma campanha medíocre no campeonato argentino, muito distante do rival River, busca mostrar sua melhor versão na Libertadores. Mas com o futebol que vem apresentando, a conquista do sétimo título continental (igualando o Independiente como o maior vencedor) parece distante.

Os 'xeneizes' terão um duelo crucial na quarta-feira contra o Colo Colo em Santiago, ambos líderes do Grupo F com quatro pontos. O jogo tem um ingrediente de tensão que pode acirrar a rivalidade: os graves incidentes que foram registrados em 1991, também pela Libertadores.

Pelo Grupo D, o Corinthians (segundo colocado com três pontos) também tem uma partida difícil em casa nesta terça-feira, contra o equatoriano Independiente del Valle (com a mesma pontuação mas saldo de gols inferior).

Na mesma chave, o Argentinos Juniors, outro líder inesperado no principal torneio continental de clubes, terá um jogo teoricamente acessível contra o lanterna Liverpool (sem pontos) em Montevidéu também nesta terça.

O Inter tampouco terá um jogo fácil em Porto Alegre, na quarta-feira, pelo Grupo B. Vai enfrentar o Nacional, três vezes campeão do torneio continental (1971, 1980 e 1988), que busca recuperar os anos de glória do futebol uruguaio na Libertadores.

Com campanha 100% em dois jogos, o time uruguaio dará um grande passo se vencer, mas um empate não vai atrapalhar sonho de classificação para as oitavas de final.

O Inter tem 4 pontos e vem embalado após a vitória de domingo sobre o Goiás (1-0) no Beira-Rio pelo campeonato brasileiro.

O colombiano Atlético Nacional, invicto no Grupo H, quer voltar ao topo do futebol sul-americano após conquistar seu segundo título em 2016, quando equipes brasileiras e argentinas iniciaram uma escalada hegemônica que persiste até hoje.

O time de Medellín terá seu principal desafio no Grupo H nesta terça-feira contra o paraguaio Olimpia (tricampeão), seu perseguidor com quatro pontos.

bur-ol/cl/aam

Tags