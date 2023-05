EUA: advogado de Trump pede anulação do julgamento em caso de estupro

O advogado do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump solicitou, nesta segunda-feira, 1º, anulação do julgamento no caso de estupro de seu cliente. O defensor de Trump, Joe Tacopina, disse que o juiz foi tendencioso. Ele citou "decisões injustas e prejudiciais generalizadas" do juiz Lewis A. Kaplan como base para o pedido de anulação do julgamento, feito em uma carta ao juiz.

Ele também fez pedidos alternativos ao magistrado. Tacopina solicitou a correção de quaisquer decisões que descaracterizassem as evidências contra Trump ou permitisse ao advogado mais liberdade para questionar E. Jean Carroll durante o julgamento.

Carroll, 79, é uma colunista que processou Trump por violência sexual. Ela disse que Trump a estuprou no provador de uma loja de departamentos Bergdorf Goodman no centro de Manhattan, em 1996. Trump nega o ocorrido e não compareceu ao julgamento.

