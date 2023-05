EUA acolhe conversas de paz entre Armênia e Azerbaijão

Os Estados Unidos recebem, nesta segunda-feira (1º), difíceis negociações de paz entre Armênia e Azerbaijão sobre o enclave disputado de Nagorno Karabakh.

As discussões, conduzidas pelo secretário de Estado americano Antony Blinken, estão previstas para durar até a quinta-feira, com a presença dos chanceleres de Armênia, Ararat Mirzoyan, e Azerbaijão, Jeyhun Bayramov.

As duas ex-repúblicas soviéticas do Cáucaso se enfrentaram em duas guerras no início da década de 1990 e em 2020 pelo controle de Nagorno Karabakh, uma região montanhosa habitada majoritariamente por armênios que se separaram do Azerbaijão há três décadas.

As tensões aumentaram quando Baku anunciou, há dez dias, que havia instalado um primeiro posto de controle viário na entrada do corredor de Lachin, o único eixo que liga a Armênia com o enclave separatista, que há meses está submetido a um bloqueio que provocou cortes de energia e apagões.

A Armênia considera isso uma violação do cessar-fogo negociado em 2020 com o Azerbaijão.

Nesta segunda, está marcada uma reunião a portas fechadas de Blinken com ambas as partes em um centro de conferência perto de Washington.

Um funcionário americano, que falou sob condição de anonimato, disse que esperava "discussões francas".

"Nosso objetivo é fazer com que os ministros se sentem à mesa e conversem" durante vários dias, em uma tentativa de conseguir "uma paz justa e duradoura", acrescentou.

Blinken, que vinha defendendo um "diálogo direto" há meses, falou sobre o apoio dos Estados Unidos ao processo de paz entre Armênia e Azerbaijão em conversas separadas com os líderes de ambos os países no fim de semana.

Ao presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, Blinken manifestou no domingo "a profunda preocupação dos Estados Unidos de que o estabelecimento de um posto de controle no Azerbaijão, no corredor de Lachin, mine os esforços para criar confiança no processo de paz", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, em nota.

Blinken "ressaltou a importância de se reabrir a estrada de Lachin aos veículos comerciais e privados o mais breve possível", acrescenta o texto.

No sábado, o secretário de Estado também falou com o primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, segundo o Departamento de Estado.

Blinken vem mantendo contato a intervalos regulares com os líderes de ambos os países. Ele já participou de duas reuniões trilaterais em novembro, e depois em fevereiro, em paralelo à Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, mas sem que essas conversas levassem a um acordo.

A Rússia negociou um cessar-fogo entre Yerevan e Baku depois do último conflito em 2020 e posicionou forças de paz ao longo do corredor de Lachin.

Entretanto, com a Rússia envolvida na guerra na Ucrânia e pouco disposta a comprometer suas relações com a Turquia, o principal aliado do Azerbaijão, os Estados Unidos e a União Europeia estão se consolidando como mediadores no processo de normalização das relações entre Yerevan e Baku.

