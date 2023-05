Coroação do rei Charles III: Tudo o que você precisa saber

O novo monarca britânico será coroado oito meses após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II, com transmissão ao vivo no Brasil; veja como assistir

O público internacional assistirá à coroação do rei Charles III e sua rainha consorte, Camilla Parker Bowles, no próximo sábado, 6 de maio, na Abadia de Westminster. A solenidade reunirá chefes de estado e membros da família real.

A coroação confirmará Charles Philip Arthur George, aos 74 anos, como o monarca mais velho a assumir o trono britânico. Sua mãe, a Rainha Elizabeth II, foi coroada em 1953, aos 27 anos de idade, e se tornou a monarca mais longeva da Grã-Bretanha. Ela morreu aos 96 anos, no dia 8 de setembro do ano passado. Pelas regras da Coroa Britânica, é a data que vale para a contagem do início do reinado de Charles III.

Os ritos formais da cerimônia – com mais de 1.000 anos de tradição – permanecem, mas o Palácio de Buckingham, residência da realeza britânica, anunciou que “a coroação refletirá o papel do monarca hoje e olhará para o futuro”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira a seguir as informações sobre o evento e quem estará presente na coroação do rei Charles III.

Há 25 anos morria Diana, a "princesa do povo"; CONFIRA

Coroação do Rei Charles III: Quando e onde acontece?



A coroação do rei Charles III será realizada no sábado, 6 de maio, na Abadia de Westminster, em Londres, na Inglaterra. Charles será o 40º monarca a ser coroado no local, uma igreja anglicana, desde 1066.

O início da solenidade será marcado por uma procissão do Palácio de Buckingham até a Abadia de Westminster, a partir das 6h20min (horário de Brasília). Charles e Camilla devem chegar à igreja por volta das sete da manhã.

Segundo o portal BBC, o rei Charles III provavelmente usará um uniforme militar ao chegar à Abadia para sua coroação, no lugar das calças e meias de seda mais tradicionais usadas pelos reis anteriores.

A cerimônia, com duas horas de duração, começará às 7 horas (horário de Brasília). Após, o casal da realeza seguirá em outra procissão, a partir das 9 horas, desta vez fazendo o caminho contrário: da Abadia de Westminster até o Palácio de Buckingham. Pelas ruas, a multidão irá saudar o rei coroado.

Coroação do Rei Charles III: Onde assistir ao vivo e online



A cerimônia de coroação será transmitida pelo canal GloboNews a partir das seis da manhã (horário de Brasília), com a participação da jornalista Cecília Flesch e a tradução simultânea de Anna Vianna.

O historiador e especialista em monarquia, Francisco Vieira, também será um dos convidados, ao lado dos comentaristas internacionais Marcelo Lins e Marita Graça e dos correspondentes Cecília Malan, Rodrigo Carvalho, Murilo Salviano e Natalie Reinoso.

O sinal da GloboNews ficará aberto durante o evento para não assinantes no Globoplay, no G1 e nas operadoras de televisão por assinatura.

Coroação do rei Charles III: Quem estará na cerimônia? Harry e Meghan vão participar?



A lista de convidados para o evento conta com aproximadamente 2 mil pessoas, entre membros da família real, representantes da Igreja da Inglaterra (Anglicana) e figuras políticas do Reino Unido, além de chefes de estado e realeza estrangeiros.

O presidente brasileiro Luís Inácio Lula da Silva (PT) é um dos representantes internacionais que marcarão presença na coroação. Ao lado de Lula, Olaf Scholz, chanceler da Alemanha, e Emmanuel Macron, presidente da França, também foram convidados.

O príncipe Harry, que causou burburinhos na família real após o lançamento de sua autobiografia, “O Que Sobra”, confirmou sua presença na cerimônia de coroação do pai, Charles III. Sua esposa, Meghan Markle, ficará nos Estados Unidos.

Coroação do rei Charles III: Como será a coroação e quem cantará no concerto



A coroação de Charles III será dividida em seis etapas: reconhecimento, juramento, unção, investidura, entronização e homenagem. Após a última parte, Camilla Parker Bowles será ungida, coroada e entronizada em uma cerimônia mais simples, como rainha consorte.

As informações, disponibilizadas pelo portal Uol e pela BBC, também destacam o “Coronation Concert”, ou “Concerto da Coroação”, em português, com a apresentação de celebridades nos jardins do castelo Windsor, às 16 horas (horário de Brasília).

As performances musicais acontecerão um dia depois da cerimônia, no domingo, 7 de maio, com a presença de Katy Perry, Lionel Richie e do grupo pop britânico Take That.

Tags