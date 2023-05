Ataque de mísseis russos na Ucrânia fere 34, mas não atinge Kiev

A Rússia lançou sua segunda grande onda de mísseis dos últimos dias contra a Ucrânia na manhã desta segunda-feira, 1º de maio, danificando edifícios e ferindo pelo menos 34 pessoas na cidade de Pavlohrad, no leste do país, mas sem conseguir atingir Kiev, disseram autoridades. As sirenes de ataque aéreo começaram a soar pela capital por volta das 3h45, seguidas pelos sons de explosões quando mísseis foram interceptados pelos sistemas de defesa ucranianos.

Dezoito mísseis de cruzeiro foram disparados nas regiões de Murmansk e do Cáspio. Quinze deles foram interceptados, disse o comandante-em-chefe das Forças Armadas ucranianas, Valerii Zaluzhnyi.

O chefe da administração da cidade de Kiev, Serhii Popko, afirmou que todos os mísseis disparados contra a cidade foram abatidos, assim como alguns drones.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na sexta-feira, 20 mísseis de cruzeiro e dois drones explosivos haviam sido lançados na Ucrânia, sendo um deles o primeiro a atingir Kiev em dois meses. Nesse ataque, os mísseis russos atingiram um prédio de apartamentos em Uman, uma cidade a cerca de 215 quilômetros ao sul de Kiev, matando 21 pessoas, incluindo três crianças. Na manhã desta segunda, 34 pessoas foram feridas, incluindo cinco crianças. Fonte: Associated Press

Tags