Andreeva, de 16 anos, é eliminada por Sabalenka nas oitavas em Madri; Swiatek avança

A adolescente Mirra Andreeva, que fez 16 anos há dois dias, viu sua aventura em Madri chegar ao fim nas oitavas de final de seu primeiro torneio WTA, contra a número 2 do mundo Aryna Sabalenka, que venceu por 6-3 e 6-2 nesta segunda-feira.

E o torneio feminino ficou sem a última representante espanhola, Paula Badosa (42ª), que perdeu por 6-4 e 6-4 para a grega Maria Sakkari (9ª).

Andreeva, convidada para o torneio principal, havia eliminado uma jogadora do top 50, a canadense Leylah Fernandez (nº 38) e depois duas tenistas do top 20, a brasileira Bia Haddad (nº 14) e a polonesa Magda Linette (nº 19) nas três primeiras fases.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Contra Sabalenka, que venceu em menos de 1h15 minutos, o desafio foi difícil demais.

Nas quartas de final, Sabalenka, vencedora do Aberto da Austrália em janeiro e finalista em Stuttgart (Alemanha) há uma semana, enfrentará Mayar Sherif (nº 59).

A egípcia derrotou a belga Elise Mertens (N. 29) por 6-4, 0-6 e 6-4 em seu duelo. Esta é a primeira vez que Sherif chega a esta fase em um torneio desta categoria (WTA 1000).

Em um duelo entre russas, Veronika Kudermetova (N.12) precisou de três sets para eliminar Daria Kasatkina (N.8): 7-5, 1-6 e 7-6 (7/2).

Com mais dificuldades do que o esperado, a número 1 do mundo, Iga Swiatek, avançou às quartas de final.

Depois da meia-noite em Madri, a polonesa derrotou a russa Ekaterina Alexandrova por 6-4, 6-7 (3/7) e 6-3.

Ela vai enfrentar a croata Petra Martic valendo uma vaga nas semifinais.

E em outro jogo desta segunda-feira, a romena Irina-Camelia Begu (N. 35) derrotou a russa Liudmila Samsonova (N. 18) em dois sets, com parciais de 6-4 e 6-4.

-- Resultados desta segunda-feira do WTA 1000 de Madri:

- Simples feminino (4ª fase):

Iga Swiatek (POL/N.1) x Ekaterina Alexandrova (RUS/N.16) 6-4, 6-7 (3/7), 6-3

Petra Martic (CRO/N.27) x Barbora Krejcíková (CZE/N.11) 6-3, 7-6 (7/1)

Jessica Pegula (EUA/N.3) x Martina Trevisan (ITA/N.18) 6-3, 2-6, 6-3

Veronika Kudermetova (RUS/N.12) x Daria Kasatkina (RUS/N.8) 7-5, 1-6, 7-6 (7/2)

Maria Sakkari (GRE/N.9) x Paula Badosa (ESP/N.26) 6-4, 6-4

Irina-Camelia Begu (ROM/N.31) x Liudmila Samsonova (RUS/N.14) 6-4, 6-4

Mayar Sherif (EGY) x Elise Mertens (BEL/N.24) 6-4, 0-6, 6-4

Aryna Sabalenka (BLR/N.2) x Mirra Andreeva (RUS) 6-3, 6-1

es/dam/aam

Tags