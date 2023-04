Villarreal vence Celta (3-1) e se consolida na zona europeia

O Villarreal (5º) venceu o Celta (13º) por 3 a 1 neste domingo pela 32ª rodada da Liga espanhola e consolidou sua posição que dá acesso à Liga Europa, enquanto o Cádiz (14º) ganhou fôlego ao derrotar o Valencia (17º) por 2 a 1.

Dois gols do senegalês Nicolas Jackson (2' e 12') colocaram na frente o 'Submarino Amarelo', que ampliou por meio de Ramón Terrats em um chute cruzado (70'). O norueguês Jorgen Larsen havia diminuído para o Celta ainda no primeiro tempo (29').

O Villarreal consolida a sua posição de acesso à Liga Europa, favorecido pela derrota do Betis (6º) no sábado para o líder Barcelona.

O Celta reagiu ao domínio do time da casa nos últimos minutos do primeiro tempo e partiu para o ataque no segundo tempo, mas não conseguiu marcar mais gols.

Em Cádiz, uma cabeçada do argentino Gonzalo Escalante (39') e um chute na área de Sergi Guardiola (46') contra o Valencia deram à equipe andaluza três pontos de ouro na luta pela permanência.

A intensidade do Cádiz, empurrado por seus torcedores, acabou prevalecendo sobre um Valencia que reagiu na segunda etapa e diminuiu com um gol de Samuel Lino após uma falha grotesca do goleiro argentino do Jeremías Ledesma (51').

O Valencia teve sua sequência de duas vitórias consecutivas interrompida e permanece apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento, na primeira posição de permanência.

-- Jogos da 32ª rodada do campeonato espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Osasuna - Real Sociedad 0 - 2

- Sábado:

Elche - Rayo Vallecano 4 - 0

Real Madrid - Almería 4 - 2

Barcelona - Betis 4 - 0

- Domingo:

Cádiz - Valencia 2 - 1

Villarreal - Celta Vigo 3 - 1

Espanyol - Getafe

(16h00) Valladolid - Atlético de Madrid

- Segunda-feira:

(14h00) Mallorca - Athletic Bilbao

(16h00) Sevilla - Girona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 79 32 25 4 3 59 11 48

2. Real Madrid 68 32 21 5 6 69 30 39

3. Atlético de Madrid 63 31 19 6 6 50 23 27

4. Real Sociedad 58 32 17 7 8 41 29 12

5. Villarreal 53 32 16 5 11 46 33 13

6. Betis 49 32 14 7 11 39 37 2

7. Athletic Bilbao 46 31 13 7 11 42 31 11

8. Osasuna 44 32 12 8 12 29 34 -5

9. Rayo Vallecano 43 32 11 10 11 38 41 -3

10. Girona 41 31 11 8 12 48 45 3

11. Sevilla 41 31 11 8 12 38 45 -7

12. Mallorca 40 31 11 7 13 30 34 -4

13. Celta Vigo 39 32 10 9 13 38 45 -7

14. Cádiz 35 32 8 11 13 25 44 -19

15. Valladolid 35 31 10 5 16 27 50 -23

16. Almería 33 32 9 6 17 40 57 -17

17. Valencia 33 32 9 6 17 35 39 -4

18. Getafe 31 31 7 10 14 29 41 -12

19. Espanyol 28 31 6 10 15 37 53 -16

20. Elche 16 32 3 7 22 24 62 -38

