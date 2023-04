Santiago Peña lidera apuração presidencial no Paraguai

O economista Santiago Peña, do governista Partido Colorado, lidera a apuração dos votos para as eleições presidenciais paraguaias, superando o líder liberal Efraín Alegre, em um processo eleitoral marcado por denúncias de corrupção contra importantes dirigentes do partido da situação.

Peña, de 44 anos, aparece em vantagem com 44,12% dos votos, seguido de Alegre, que, apoiado por uma coalizão de centro-esquerda, soma 27,77%, após a apuração de 68,74% das urnas, segundo a autoridade eleitoral.

O ex-deputado antissemita Paraguayo Cubas aparece em terceiro com 21,42% dos votos.

A eleição presidencial no Paraguai tem apenas um turno e é vencida por maioria simples.

O Partido Colorado, "na adversidade, sabe superar os obstáculos para se manter no poder", disse à AFP Roberto Codas, analista político e econômico da consultoria Desarrollo Empresarial.

"Neste caso, 'Payo' Cubas o ajudou, pois ficou como terceira força. Tomou votos de ambos os grupos, mas os mais afetados foram os opositores" do governo, disse.

O vencedor desta eleição sucederá o presidente Mario Abdo Benítez a partir de 15 de agosto por um mandato de cinco anos.

O Partido Colorado governou o Paraguai durante a maior parte das últimas sete décadas, sob a ditadura e sob a democracia, com uma breve interrupção durante o governo do esquerdista Fernando Lugo (2008-2012), que sofreu um impeachment um ano antes do fim de seu mandato.

A campanha eleitoral ocorreu simultaneamente com as sanções dos Estados Unidos contra alguns dos mais importantes líderes colorados, como o ex-presidente Horacio Cartes (2013-18), um rico empresário do setor do tabaco, presidente do partido e padrinho político de Peña.

Designado em 2022 como "significativamente corrupto" pelo Departamento de Estado, que o proibiu de entrar nos Estados Unidos, ele foi sancionado em março pelo Tesouro.

"Essas acusações, de alguma forma, transformam as eleições em um plebiscito contra ou a favor da corrupção", opinou o analista político Sebastián Acha.

O Paraguai, no centro da América do Sul, é considerado um ponto de trânsito de drogas para Brasil e Argentina antes de sua saída para Europa e Ásia.

Em 2022, o promotor Marcelo Pecci e o prefeito José Carlos Acevedo foram assassinados, em crimes atribuídos ao narcotráfico.

Embora o Paraguai tenha uma das economias que mais crescem na América Latina - com previsão de +4,5% para o PIB em 2023, segundo o Fundo Monetário Internacional - a pobreza atinge 24,7% da população, que sofre com enormes desigualdades.

Peña propôs a criação de 500 mil empregos. Alegre defende a incorporação do setor informal, que abrange 40% dos trabalhadores.

Questões controversas de política externa também foram abordadas na campanha.

Alegre disse que, se vencer, vai analisar a continuidade das relações diplomáticas do Paraguai com Taiwan, já que "significam a perda de um dos maiores mercados, a China".

Entretanto, Peña voltou a levantar a questão do reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel, anunciando a sua vontade de mudar novamente a sede da embaixada paraguaia para aquela cidade, uma medida que, em sintonia com Donald Trump, Cartes tinha tomado no final de seu governo e que Abdo reverteu.

"O Estado de Israel reconhece Jerusalém como sua capital. A sede do Congresso está em Jerusalém, o presidente está em Jerusalém. Então, quem somos nós para questionar onde eles estabelecem sua própria capital?", disse Peña à AFP.

