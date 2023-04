Quatro mortos em ataque ucraniano contra cidade russa (governador)

O balanço de um bombardeio ucraniano contra uma cidade russa perto da fronteira entre os dois países subiu para quatro mortos, afirmou o governador da região de Briansk, Alexander Bogomaz, neste domingo (30).

Os mísseis atingiram a cidade russa de Suzemka, localizada a poucos quilômetros ao norte da Ucrânia, segundo Bogomaz.

"Quatro civis morreram", disse ele no Telegram, atualizando um balanço inicial de duas mortes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As hostilidades se intensificaram nesta semana entre os dois lados.

A Rússia lançou um ataque maciço em várias cidades ucranianas na sexta-feira, matando 26 pessoas, de acordo com Kiev.

No sábado, as autoridades russas acusaram a Ucrânia de ter bombardeado um depósito de combustível na península da Crimeia, anexada por Moscou, e de ter atacado cidades em áreas ocupadas e cidades dentro do território russo.

Kiev disse esta semana que estão quase prontos os preparativos para uma contraofensiva com a qual pretende expulsar as tropas de Moscou das áreas que controlam no leste e no sul do país.

Desde que Moscou iniciou sua ofensiva, cidades e infraestruturas nas regiões fronteiriças russas com a Ucrânia, como Briansk e Belgorod, sofreram com frequência ataques que a Rússia atribui ao exército ucraniano.

bur-leg/dbh/gm-an/mb/jc

Tags