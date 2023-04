Primeiro avião com ajuda humanitária chega ao Sudão (Cruz Vermelha)

O primeiro avião com ajuda humanitária do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) pousou neste domingo no Sudão, onde um conflito entre generais rivais assola o país desde 15 de abril.

"O carregamento de oito toneladas de ajuda humanitária inclui suprimentos cirúrgicos para ajudar hospitais sudaneses e voluntários sudaneses do Crescente Vermelho", informou o CICV sobre o carregamento que chegou da Jordânia a Porto Sudão.

O espaço aéreo do país está fechado desde o início do conflito.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

bur/hj/an/meb/jc

Tags