PRINCIPAIS NOTÍCIAS

PARAGUAI ELEIÇÕES: Paraguai vota em eleições presidenciais apertadas, em meio a denúncias de corrupção

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

SUDÃO CONFLITO: Intensos combates no Sudão, apesar de cessar-fogo que está para expirar

PAPA HUNGRIA: Papa insta Hungria a abrir as portas aos migrantes

=== PARAGUAI ELEIÇÕES ===

Paraguai vota em eleições presidenciais apertadas, em meio a denúncias de corrupção

Os paraguaios elegem neste domingo(30) um novo presidente e o Congresso em eleições com resultados incertos, marcadas por denúncias de corrupção contra altas figuras do partido governista, e nas quais a continuidade das relações com Taiwan foi questionada.

(Paraguai eleições economia, já transmitida, 504 palavras)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

=== SUDÃO CONFLITO ===

CARTUM:

Intensos combates no Sudão, apesar de cessar-fogo que está para expirar

Os combates intensos entre o exército sudanês e os paramilitares continuaram neste domingo(30), enquanto uma trégua de três dias que não foi respeitada no terreno se aproxima do fim.

(Sudão conflito exército, 522 palavras, já transmitida)

FOTO VÍDEO INFOGRAFIA

=== PAPA HUNGRIA ===

BUDAPESTE:

Papa insta Hungria a abrir as portas aos migrantes

O papa Francisco fez um apelo à acolhida de migrantes, neste domingo(30), em uma missa ao ar livre em Budapeste, com a presença de milhares de pessoas, no terceiro e último dia de sua visita à Hungria.

(Papa Hungria religião conflito Vaticano viagem migração, 548 palavras, já transmitida)

FOTO VÍDEO INFOGRAFIA

=== DESTAQUES ===

LONDRES:

À sombra de Elizabeth, coroação de Charles não comove britânicos

Em um mercado londrino está tudo pronto para a coroação de Charles III: chaveiros, colheres e dedais de costura com a imagem do novo rei. No entanto, faltam os clientes, que parecem pouco entusiasmados com o evento.

(Reino Unido coroação Charles, 545 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Charles III, um rei pouco popular com o desafio de modernizar a monarquia

Charles III, que será coroado em 6 de maio, costumava ser um dos menos apreciados membros da realeza britânica até subir ao trono e, embora sua popularidade tenha melhorado, agora enfrenta o desafio de conduzir uma difícil modernização da monarquia.

(Reino Unido coroação Charles, 600 palavras, a ser transmitida)

LONDRES:

Camilla, a rainha consorte que conquistou o reconhecimento dos britânicos

Vista por muito tempo com desconfiança pelos britânicos, Camilla, o amor da vida de Charles III com quem se casou após a morte de Diana, aos poucos conseguiu ser aceita e será coroada junto com ele.

(Reino Unido coroação Charles, 500 palavras, a ser transmitida)

LONDRES:

Harry, o filho rebelde, sob os holofotes na coroação de Charles III

O príncipe Harry atrairá grande parte das atenções durante a coroação de seu pai Charles III, em seu primeiro reencontro com a família real, alvo de suas críticas nos últimos meses.

(Reino Unido coroação Charles, 550 palavras, a ser transmitida)

LONDRES:

'Aspirante' australiano ao trono britânico também estará na coroação de Charles III

Como filho de um fazendeiro australiano, Simon Abney-Hastings pareceria um convidado improvável na coroação de Charles III. Entretanto, no evento histórico na Abadia de Westminster, em 6 de maio, ele será a única pessoa presente que poderia reivindicar o trono britânico.

(Reino Unido coroação Charles, 493 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

Acompanhamento dos campeonatos europeus

Acompanhamento do GP do Azerbaijão

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP

Tags