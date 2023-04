Napoli empata com Salernitana (1-1) e conquista do 'Scudetto' é adiada

O Napoli, disparado na liderança, ainda terá de esperar para garantir o título de campeão italiano depois de sofrer um gol de empate nos últimos minutos contra a Salernitana (1-1), neste domingo, pela 32ª rodada da Serie A.

Os cerca de 55.000 tifosi no estádio Diego Maradona, em Nápoles, já comemoravam o terceiro 'Scudetto' da história do clube, que parecia conquistado após a cabeçada do zagueiro uruguaio Mathías Olivera depois de uma cobrança de escanteio (62').

Mas o atacante da Salernitana, o franco-senegalês Boulaye Dia conseguiu marcar um inesperado gol de empate com um chute da esquerda (84'), atrasando a festa que a cidade de Nápoles espera há mais de três décadas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

alu/jde/aam

Tags