Líder PSG perde em casa para o Lorient (3-1); OM se aproxima e Angers é rebaixado

O Paris Saint-Germain, muito fragilizado após a expulsão logo aos 20 minutos do seu lateral-direito marroquino Achraf Hakimi, foi derrotado em casa pelo Lorient, por 3 a 1, neste domingo, em jogo da 33ª rodada da Ligue 1, em que o Angers foi rebaixado para a segunda divisão.

O gigante da capital, que vinha de três vitórias consecutivas, sofre assim a sexta derrota nesta Ligue 1 e a terceira no seu estádio Parque dos Príncipes.

"Quero dizer aos torcedores que entendemos sua decepção. Também estamos decepcionados. O importante é reagirmos rapidamente. Somos os primeiros desde a primeira rodada, faltam cinco jogos para não perdermos a cabeça", disse à rede de televisão Canal+ o consultor de futebol do PSG, o português Luis Campos, que admitiu que o seu time "precisa melhorar".

O PSG vê diminuir para 5 pontos sua vantagem sobre o vice-líder, o Olympique de Marselha, que venceu o Auxerre (14º) por 2 a 1.

O time parisiense tem 9 pontos a mais do que o terceiro colocado, o Lens, que na terça-feira visita o Toulouse (13º), time que no sábado se sagrou campeão da Copa da França.

Enzo Le Fée, aos 15 minutos, Darlin Yongwa (39') e Bamba Dieng (89') marcaram os gols do Lorient no jogo deste domingo, enquanto Kylian Mbappé havia empatado provisoriamente para o PSG em lance em que aproveitou uma falha do goleiro Yvon Mvogo (29').

Mbappé conseguiu pelo menos reforçar sua liderança na artilharia: marcou 23 gols, agora dois a mais que o segundo, o canadense do Lille Jonathan David.

O final da temporada está ficando longo para o Paris Saint-Germain, que alterna bons jogos com outros muito decepcionantes, especialmente desde a eliminação em março nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique.

"É uma decepção, obviamente. Não irrita, mas é preciso analisar a situação. É mais uma derrota, que não vem em um bom momento", admitiu o técnico do PSG, Christophe Galtier.

O Lorient (10º) se acomoda na zona tranquila da tabela e acaba com uma sequência de cinco jogos sem vencer, entre os quais havia perdido os dois últimos que disputou.

O Olympique de Marselha (2º) começou seu jogo contra o Auxerre ciente do tropeço do líder e sabendo que uma vitória o deixaria a cinco pontos do time parisiense.

Em uma partida amplamente dominada pelo OM, o Auxerre marcou primeiro, com um chute forte da entrada da área do meia malinês Birama Toure (33') que colocou os visitantes na frente.

Na reta final da partida, o Marselha conseguiu virar o placar em dois minutos: primeiro com uma bomba do turco Cengiz Under (75') e segundos depois com uma ótima arrancada do chileno Alexis Sánchez (77').

A cinco rodadas do fim, a equipe comandada por Igor Tudor mantém as chances de lutar pelo título e sobretudo se fixa na segunda posição, que garante o acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões, evitando a fase eliminatória prévia.

No início da jornada de domingo o Monaco sofreu uma goleada preocupante em casa contra o Montpellier (4-0) e o Angers foi derrotado pelo Rennes e, com isso, vai disputar a Ligue 2 na próxima temporada.

Os monegascos ainda não digeriram o golpe sofrido há oito rodadas no estádio Bollaert contra o Lens (3-0), seu principal concorrente na luta pela classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Sem reação e apático, o time do Principado sofreu mais uma humilhação em casa contra o Montpellier, um dos times franceses em melhor fase no momento.

A derrota fora de casa para o Rennes (4-2), a 25ª da temporada, condenou o Angers após oito temporadas na elite.

Com cinco rodadas a serem disputadas, o Angers está a 17 pontos da zona de permanência, que atualmente é fechada pelo Nantes.

-- Jogos da 33ª rodada do campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Strasbourg - Lyon 1 - 2

- Sábado:

Lille - Ajaccio 3 - 0

- Domingo:

Monaco - Montpellier 0 - 4

Clermont-Ferrand FC - Reims 1 - 0

Troyes - Nice 0 - 1

Rennes - Angers 4 - 2

PSG - Lorient 1 - 3

Olympique de Marselha - Auxerre 2 - 1

- Terça-feira:

(16h00) Toulouse - Lens

- Quarta-feira:

(16h00) Brest - Nantes

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 75 33 24 3 6 76 34 42

2. Olympique de Marselha 70 33 21 7 5 61 32 29

3. Lens 66 32 19 9 4 54 25 29

4. Monaco 61 33 18 7 8 66 50 16

5. Lille 59 33 17 8 8 60 40 20

6. Rennes 56 33 17 5 11 55 36 19

7. Lyon 53 33 15 8 10 52 37 15

8. Clermont-Ferrand FC 49 33 14 7 12 36 43 -7

9. Nice 48 33 12 12 9 40 31 9

10. Lorient 48 33 13 9 11 46 45 1

11. Reims 47 33 11 14 8 40 35 5

12. Montpellier 43 33 13 4 16 52 52 0

13. Toulouse 41 32 12 5 15 48 54 -6

14. Auxerre 33 33 8 9 16 31 55 -24

15. Strasbourg 32 33 7 11 15 44 55 -11

16. Nantes 32 32 6 14 12 35 46 -11

17. Brest 32 32 7 11 14 35 48 -13

18. Troyes 22 33 4 10 19 41 70 -29

19. Ajaccio 22 33 6 4 23 22 61 -39

20. Angers 14 33 3 5 25 27 72 -45

