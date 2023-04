Kachanov e Rublev avançam às oitavas no Masters 1000 de Madri

O russo Karen Kachanov resistiu à reação do espanhol Roberto Bautista e venceu por 7-5, 4-6 e 6-3 neste domingo avançando para as oitavas de final do Masters 1000 de Madri, assim como seu compatriota Andrey Rublev, número 6 do mundo.

O russo precisou de quase três horas para derrotar o espanhol, que havia vencido apenas em duas das oito ocasiões anteriores em que haviam se enfrentado.

Kachanov, número 12 do mundo, quebrou o saque do espanhol no sexto game para abrir 4 a 2, mas Bautista reagiu, igualando em 5-5.

No décimo primeiro game, Bautista conseguiu salvar até três set points antes de ceder seu saque e o set.

Bautista reagiu na segunda parcial, onde quebrou o saque do adversário para abrir 5-4 e fechar o set com seu saque.

No set decisivo, os dois confirmaram seus saques até que quando estava 4-3, Kachanov atacou e quebrou o serviço do adversário vencendo a partida no game seguinte.

"Estou morto, toda vez que jogo contra Roberto é uma batalha", disse Kachanov após a partida na Caja Mágica.

O russo, que nunca havia ido tão longe em Madri, enfrentará o compatriota Andrey Rublev, que venceu o japonês Yoshihito Nishioka por 6-2 e 7-5 neste domingo.

Rublev, vencedor em Monte Carlo e finalista em Baja Luka, atropelou o oponente no primeiro set, mas no segundo o japonês foi mais sólido até que o russo conseguiu quebrar seu saque para fazer 6-5.

O espanhol Jaume Munar também avançou para as oitavas de final ao derrotar o italiano Matteo Arnaldi por 3-6, 6-3 e 6-1.

O espanhol começou vacilante diante de Arnaldi, vindo do qualy e que havia sido uma das surpresas do torneio ao eliminar o norueguês Casper Ruud.

Munar reagiu no segundo e terceiro sets contra um italiano que foi melhorando até ser derrotado no último set.

O espanhol vai enfrentar o vencedor do duelo entre os alemães Daniel Altmaier e Yannick Hanfman nas oitavas de final do Masters de Madri.

- Resultados do Masters 1000 de Madri, 3ª fase:

Karen Khachanov (RUS/N.10) x Roberto Bautista (ESP/N.20) 7-5, 4-6, 6-3

Andrey Rublev (RUS/N.5) x Yoshihito Nishioka (JPN/N.28) 6-2, 7-5

Jaume Munar (ESP) x Matteo Arnaldi (ITA) 3-6, 6-3, 6-1

