Bolsonaro reencontra apoiadores após volta ao Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi aclamado neste domingo (30) por centenas de apoiadores no interior de São Paulo, em sua primeira viagem pelo país desde que voltou dos Estados Unidos prometendo uma oposição dura a Luís Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro, que passou os três primeiros meses do ano nos Estados Unidos, viajou neste domingo a Ribeirão Preto, 300 quilômetros ao norte de São Paulo, onde participará na segunda-feira de um grande evento de tecnologia agrícola, a feira internacional Agrishow.

Ao deixar o aeroporto, centenas de apoiadores vestidos de verde e amarelo esperavam pelo ex-presidente para cumprimentá-lo e tirar fotos, em clima de campanha eleitoral, confirmou a AFP.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ele vai ser o nosso líder, com certeza, porque ele já é e sempre será. Porque o que ele fez pelo Brasil jamais foi feito nesse país", afirmou à AFP o produtor rural Hermes Santana, de 77 anos, que aguentou o forte calor para ver o ex-presidente de perto.

Bolsonaro percorreu alguns metros a pé, espremido por guarda-costas e abrindo caminho entre uma multidão frenética de apoiadores que tentavam apertar sua mão e o saudavam com gritos de "Deus, pátria, família e liberdade".

Em seguida, deixou o local da caçamba de uma caminhonete, seguido por uma pequena caravana de motos e carros.

Antes do fim de seu mandato presidencial, Bolsonaro viajou aos Estados Unidos no dia 30 de dezembro, dois dias antes da posse de Lula, a quem nunca parabenizou pela vitória no ano passado, que ele considerou "injusta".

Bolsonaro estava na Flórida em 8 de janeiro, quando milhares de seus apoiadores inconformados com a vitória petista nas eleições invadiram e vandalizaram as sedes dos Três Poderes em Brasília. O episódio abalou a democracia e resultou na prisão de mais de 1.800 pessoas.

O ex-presidente, cujo papel nessas invasões está sendo investigado, depôs na semana passada à Polícia Federal (PF) sobre o caso, e voltou a negar qualquer envolvimento.

Antes de embarcar de volta ao Brasil, no dia 30 de março, ele garantiu que pretendia "andar" pelo país, com até três viagens mensais, e preparar junto com a oposição as eleições municipais de 2024.

Bolsonaro "está voltando, vai começar agora a andar pelo Brasil, começar a aparecer", disse o comerciante John Alves, em Ribeirão Preto.

"Se Deus quiser, a gente vai colocar ele de volta lá em cima", acrescentou.

O ex-presidente enfrenta um total de quatro investigações protocoladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e mais de dez processos administrativos na justiça eleitoral por supostos abusos políticos e econômicos nas eleições de 2022, que poderiam deixá-lo inelegível em 2026.

str-mel/am

Tags