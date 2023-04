Bayern de Munique vence Hertha Berlim (2-0) e recupera liderança da Bundesliga

O Bayern Munique venceu com certa dificuldade o Hertha Berlim, último colocado do campeonato, por 2 a 0, neste domingo, e recuperou a liderança da Bundesliga, a quatro rodadas do fim da temporada.

Graças aos gols de Serge Gnabry (69') e do francês Kingsley Coman (79'), com assistências de Joshua Kimmich, o Bayern recuperou a vantagem que havia perdido na rodada passada após a derrota fora de casa para o Mainz.

O gigante bávaro tem agora 62 pontos, um a mais que o Borussia Dortmund (2º), que tropeçou na sexta-feira no "pequeno derby do Ruhr" em sua visita ao Bochum (1-1), time que é atualmente o 16º colocado, na abertura da 30ª rodada.

Com este resultado o Bayern volta a depender só de si próprio para conquistar o décimo primeiro título consecutivo da Bundesliga e evitar um ano de 2023 em branco, algo que não acontece desde 2011.

Nas quatro partidas restantes do campeonato, o Bayern vai jogar fora duas vezes, na próxima semana visita o Werder Bremen e na última rodada o Colonia, duas equipes que praticamente escaparam do rebaixamento.

Como anfitriões, os jogadores comandados por Thomas Tuchel vão receber o Schalke, que está na zona de rebaixamento e o RB Leipzig (5º) que luta desesperadamente para entrar no G4 e assim se classificar para a próxima Liga dos Campeões.

Já o Borussia Dortmund tem pela frente três jogos em casa (Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach e Mainz) e um fora (Augsburg).

O lanterna Hertha parece afundar rumo à segunda divisão. Está seis pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Stuttgart, e do time que ocupa a posição de repescagem de permanência, o Bochum (que tem um saldo de gols inferior ao Stuttgart).

-- Jogos da 30ª rodada do campeonato alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Bochum - Borussia Dortmund 1 - 1

- Sábado:

Stuttgart - B. Moenchengladbach 2 - 1

RB Leipzig - Hoffenheim 1 - 0

Colônia - Freiburg 0 - 1

1. FC Union Berlin - Bayer Leverkusen 0 - 0

Eintracht Frankfurt - Augsburg 1 - 1

Schalke 04 - Werder Bremen 2 - 1

- Domingo:

Bayern de Munique - Hertha Berlim 2 - 0

Wolfsburg - Mainz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 62 30 18 8 4 81 33 48

2. Borussia Dortmund 61 30 19 4 7 67 40 27

3. 1. FC Union Berlin 56 30 16 8 6 44 31 13

4. Freiburg 56 30 16 8 6 46 37 9

5. RB Leipzig 54 30 16 6 8 54 37 17

6. Bayer Leverkusen 48 30 14 6 10 53 41 12

7. Mainz 45 29 12 9 8 49 40 9

8. Wolfsburg 43 29 11 10 8 51 37 14

9. Eintracht Frankfurt 43 30 11 10 9 50 46 4

10. B. Moenchengladbach 36 30 9 9 12 44 48 -4

11. Colônia 35 30 8 11 11 40 48 -8

12. Werder Bremen 35 30 10 5 15 48 58 -10

13. Augsburg 31 30 8 7 15 39 55 -16

14. Hoffenheim 29 30 8 5 17 39 51 -12

15. Stuttgart 28 30 6 10 14 38 52 -14

16. Bochum 28 30 8 4 18 33 67 -34

17. Schalke 04 27 30 6 9 15 28 57 -29

18. Hertha Berlim 22 30 5 7 18 35 61 -26

