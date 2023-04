Antwerp vence Mechelen (2-0) e conquista Copa de Bélgica

O Royal Antwerp conquistou a Copa da Bélgica ao vencer na final o KV Mechelen por 2 a 0, com gols do holandês Vincent Janssen (35') e do belga Michel-Ange Balikwisha (81'), neste domingo, em Bruxelas.

O Antwerp, clube belga mais antigo, se classificou para os play-offs da Pro League belga e, portanto, está em posição de conquistar a dobradinha Liga-Copa.

Com seis jogos do play-off a serem disputados entre as quatro primeiras equipes da temporada regular, os jogadores comandados pelo técnico holandês Mark van Bommel estão em terceiro lugar, dois pontos atrás de RC Genk e Union Saint-Gilloise.

