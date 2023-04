Union Berlin empata com Bayer Leverkusen (0-0) e segue a 5 pontos do Dortmund

O Union Berlin, terceiro colocado, perdeu uma grande oportunidade de se aproximar do líder Borussia Dortmund ao empatar em 0 a 0, em casa, com o Bayer Leverkusen (6º), do técnico Xabi Alonso, neste sábado, pela 30ª rodada da Bundesliga.

Se tivesse vencido, o time da capital ficaria a apenas três pontos do primeiro colocado, entrando com tudo na briga pelo título, mas o empate os deixa cinco pontos atrás (56 pontos contra 61 do Borussia Dortmund).

O grande beneficiado no topo da tabela neste fim de semana pode ser o Bayern de Munique (2º com 59 pontos), que recebe o lanterna Hertha Berlim no domingo e pode recuperar a liderança se vencer.

O Bayern havia cedido a primeira colocação para o Borussia Dortmund na rodada passada, quando o time de Munique foi derrotado fora de casa pelo Mainz e seu grande rival havia goleado o Eintracht Frankfurt.

O empate em 1 a 1 do Borussia Dortmund em sua visita ao Bochum, na sexta-feira, no 'pequeno derby do Ruhr', permitiu ao Bayern voltar a depender só de si para ser campeão.

O Union Berlin se mantém em terceiro na tabela, embora agora empatado em pontos com o Freiburg (4º), a quem supera devido a um melhor saldo de gols (+13 contra +9).

O Freiburg venceu neste sábado o Colonia (11º) por 1 a 0, com um gol do japonês Ritsu Doan (54').

Por sua vez, o francês Christopher Nkunku deu a vitória ao RB Leipzig (5º) por 1 a 0 em casa contra o Hoffenheim (14º). Graças a esse resultado, o Leipzig se mantém a dois pontos da quarta posição e, portanto, da 'zona da Champions'.

Nkunku marcou seu décimo terceiro gol nesta Bundesliga e se junta ao grupo de jogadores que estão empatados no segundo lugar da artilharia, a três do líder, Niclas Füllkrug (Werder Bremen), autor de 16 gols.

Já o Stuttgart (15º) entrou nas posições de permanência graças à vitória por 2 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach (10º), com um pênalti convertido a poucos minutos do fim da partida (83') pelo francês Tanguy Coulibaly.

No último jogo do dia, o Schalke 04 (17º) ficou a um ponto da zona de permanência ao vencer o Werder Bremen (12º) por 2 a 1.

Marvin Ducksch abriu o placar para o Werder aos 18 minutos, mas na reta final a equipe de Gelsenkirchen virou, com gols de Sepp van den Berg (81') e Dominick Drexler (90+2').

No outro jogo deste sábado, Eintracht (9º) e Augsburg (13º) empataram em 1 a 1.

--- Resultados da 30ª rodada da Bundesliga (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Bochum - Borussia Dortmund 1 - 1

- Sábado:

Stuttgart - B. Moenchengladbach 2 - 1

RB Leipzig - Hoffenheim 1 - 0

Colônia - Freiburg 0 - 1

1. FC Union Berlin - Bayer Leverkusen 0 - 0

Eintracht Frankfurt - Augsburg 1 - 1

Schalke 04 - Werder Bremen 2 - 1

- Domingo:

(10h30) Bayern de Munique - Hertha Berlim

(12h30) Wolfsburg - Mainz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Borussia Dortmund 61 30 19 4 7 67 40 27

2. Bayern de Munique 59 29 17 8 4 79 33 46

3. 1. FC Union Berlin 56 30 16 8 6 44 31 13

4. Freiburg 56 30 16 8 6 46 37 9

5. RB Leipzig 54 30 16 6 8 54 37 17

6. Bayer Leverkusen 48 30 14 6 10 53 41 12

7. Mainz 45 29 12 9 8 49 40 9

8. Wolfsburg 43 29 11 10 8 51 37 14

9. Eintracht Frankfurt 43 30 11 10 9 50 46 4

10. B. Moenchengladbach 36 30 9 9 12 44 48 -4

11. Colônia 35 30 8 11 11 40 48 -8

12. Werder Bremen 35 30 10 5 15 48 58 -10

13. Augsburg 31 30 8 7 15 39 55 -16

14. Hoffenheim 29 30 8 5 17 39 51 -12

15. Stuttgart 28 30 6 10 14 38 52 -14

16. Bochum 28 30 8 4 18 33 67 -34

17. Schalke 04 27 30 6 9 15 28 57 -29

18. Hertha Berlim 22 29 5 7 17 35 59 -24

