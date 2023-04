Sergio Pérez (Red Bull) vence corrida sprint do GP do Azerbaijão

Sergio Pérez (Red Bull) venceu neste sábado a primeira corrida sprint da temporada de Fórmula 1, disputada pelas ruas de Baku, no Azerbaijão, palco da 4ª etapa do ano.

O mexicano terminou à frente do piloto que conquistou a pole position, Charles Leclerc (Ferrari), e seu companheiro de Red Bull Max Verstappen, que está na liderança do Mundial de Fórmula 1, antes do tradicional Grande Prêmio, que será disputado no domingo.

