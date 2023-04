Sabalenka vence e vai às oitavas do WTA 1000 de Madri

A bielorrussa Aryna Sabalenka venceu a colombiana Camila Osorio por 6-4 e 7-5 e avançou às oitavas de final do WTA 1000 de Madri, neste sábado, onde vai enfrentar a jovem Mirra Andreeva que eliminou a polonesa Magda Linette.

Andreeva, que completa 16 anos de idade neste sábado, precisou de 1 hora e 27 minutos para vencer Linette, número 19 do mundo, por 6-3 e 6-3.

A jovem russa voltou a prevalecer sobre uma top 20 depois de eliminar a brasileira Bia Haddad na segunda fase.

Convidada pelo torneio madrilenho, Andreeva buscará uma vaga nas quartas de final do WTA 1000 em Madri contra a número dois do mundo, Aryna Sabalenka, que neste sábado sofreu mais do que o esperado para vencer Camila Osorio em quase duas horas.

A bielorrussa sofreu mais do que o esperado para derrotar a adversária, convidada no torneio de Madri, em quase duas horas.

A bielorrussa começou quebrando o saque da adversária, mas o que parecia ser um caminho tranquilo para a vitória se complicou.

A colombiana, número 115 do mundo, emendou 11 pontos consecutivos e deu o troco, quebrando o saque da adversária para fazer 4-3.

Sabalenka, que sofreu mais neste sábado do que quando venceu confortavelmente Osorio em 2021 em Wimbledon, reagiu, quebrou novamente o saque da oponente e levou o set com seu serviço.

A bielorrussa acelerou no segundo set, no qual começou com uma vantagem de 4-1, mas a colombiana, que teve de ser atendida devido a problemas na coxa esquerda, se superou e igualou em 5-5.

Sabalenka então quebrou o saque da colombiana fechando o set e a partida com seu serviço.

"Foi mais uma dura batalha. Já esperava, foi uma grande vitória. Estou muito feliz com meu tênis hoje", disse Sabalenka na quadra central da Caja Mágica, onde busca vencer seu segundo torneio na capital espanhola, depois daquele que venceu em 2021.

A espanhola Paula Badosa se impôs com autoridade diante da americana Coco Gauff vencendo com parciais de 6-3 e 6-0 para avançar às oitavas, onde vai enfrentar a vencedora da partida entre a também espanhola Rebeka Masarova e a grega Maria Sakkari

A russa Liudmila Samsonova derrotou a letã Jelena Ostapenko por 6-2 e 6-0 e buscará uma vaga nas quartas de final contra a romena Irina Begu, 30ª cabeça-de-chave, que venceu a americana Shelby Rogers por 7-5 e 6-2.

Quem também estará nas oitavas de final é a belga Elise Mertens, que venceu a alemã Jule Niemeyer por 6-3 e 6-4 e e vai enfrentar na próxima fase a vencedora do duelo entre a francesa Caroline Garcia e a egípcia Mayer Sherif.

--- Resultados do WTA 1000 de Madri, 3ª fase:

Paula Badosa (ESP/N.26) x Cori Gauff (EUA/N.6) 6-3, 6-0

Liudmila Samsonova (RUS/N.14) x Jelena Ostapenko (LAT/N.19) 6-2, 6-0

Irina-Camelia Begu (ROM/N.31) x Shelby Rogers (EUA/N.33) 7-5, 6-2

Elise Mertens (BEL/N.24) x Jule Niemeier (ALE) 6-3, 6-4

Mirra Andreeva (RUS) x Magda Linette (POL/N.17) 6-3, 6-3

Aryna Sabalenka (BLR/N.2) x María Camila Osorio (COL) 6-4, 7-5

