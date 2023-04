Roma e Milan empatam (1-1) com gols nos acréscimos e luta por vaga na Champions se acirra

Roma e Milan empataram (1-1) em duelo importante na corrida por uma vaga na Liga dos Campeões com um final dramático, em que Tammy Abraham abriu o placar para o time da capital nos acréscimos (90+4') mas o 'rossonero' Alexis Saelemaekers deixou tudo igual logo em seguida (90+7) neste sábado, pela 32ª rodada da Serie A.

Este empate entre Milan (4º) e Roma (5ª) ambos com o mesmo número de pontos, dá à Inter de Milão (6ª) a chance de alcançá-los no domingo, caso vença a Lazio (2ª).

Enquanto o título pode ser conquistado matematicamente pelo Napoli no domingo, a batalha pela vaga na Liga dos Campeões pode se arrastar até o final da temporada, como mostra este empate em um jogo sem favorito e acirrado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com 0 a 0 no placar até os últimos instantes, o inglês Tammy Abraham acreditou ter marcado o gol do triunfo para a Roma ao colocar os romanos na frente (90+4'), graças a um excelente passe do turco Zeki Celik para o centro da área.

Mas o Milan não se contentou em deixar o Estádio Olímpico de mãos vazias, e um cruzamento do português Rafael Leão atravessou toda a área da equipe 'Giallorossa' até parar na segunda trave nos pés do belga Alexis Saelemaekers, que aproveitou a chance (90+7).

O Napoli, que recebe o Salernitana no domingo, será campeão faltando seis rodadas se vencer o jogo e a Lazio, segunda colocada com dezessete pontos, não vencer no estádio San Siro algumas horas antes.

--- Jogos da 32ª rodada do campeonato italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Lecce - Udinese 1 - 0

Spezia - Monza 0 - 2

- Sábado:

Roma - Milan 1 - 1

Torino - Atalanta

- Domingo:

(07h30) Inter - Lazio

(10h00) Cremonese - Hellas Verona

Napoli - Salernitana

Sassuolo - Empoli

(13h00) Fiorentina - Sampdoria

(15h45) Bologna - Juventus

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 78 31 25 3 3 67 21 46

2. Lazio 61 31 18 7 6 49 21 28

3. Juventus 59 31 18 5 8 47 26 21

4. Milan 57 32 16 9 7 52 38 14

5. Roma 57 32 17 6 9 44 30 14

6. Inter 54 31 17 3 11 51 34 17

7. Atalanta 52 31 15 7 9 51 36 15

8. Bologna 44 31 12 8 11 40 39 1

9. Monza 44 32 12 8 12 40 43 -3

10. Fiorentina 42 31 11 9 11 37 36 1

11. Torino 42 31 11 9 11 32 36 -4

12. Udinese 42 32 10 12 10 42 40 2

13. Sassuolo 40 31 11 7 13 38 46 -8

14. Salernitana 33 31 7 12 12 37 50 -13

15. Empoli 32 31 7 11 13 25 40 -15

16. Lecce 31 32 7 10 15 27 38 -11

17. Spezia 27 32 5 12 15 26 51 -25

18. Hellas Verona 26 31 6 8 17 26 44 -18

19. Cremonese 19 31 3 10 18 27 57 -30

20. Sampdoria 17 31 3 8 20 20 52 -32

./bds/alu/dam/dr/aam

Tags