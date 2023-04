Real Madrid vence Almería (4-2) com hat-trick de Benzema e um gol de Rodrygo

O Real Madrid (2º) venceu o Almería (15º) por 4 a 2, com um "hat-trick" de Karim Benzema, neste sábado, em jogo da 32ª rodada do campeonato espanhol, em que o lanterna Elche (20º) surpreendeu ao golear o Rayo Vallecano (9º) por 4 a 0.

Os gols de Benzema (5', 17' e 41') e Rodrygo (48') refletiram o domínio da equipe merengue sobre o Almería, que descontou por meio de Lázaro (45+2') e Robertone (60').

Os 'merengues' se mantêm no segundo lugar da classificação, agora a oito pontos do líder Barcelona, que fecha a jornada deste sábado contra o Betis.

A equipe do técnico Carlo Ancelotti, que dentro de uma semana vai enfrentar o Osasuna na final da Copa do Rei, mostrou sua força na partida no Santiago Bernabéu e segue em sua luta para tentar pressionar o Barça.

Já o Almería se mantém apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento.

Mais cedo, o Elche atropelou o Rayo Vallecano com gols de Tete Morente (45'), Lucas Boyé (52'), Fidel Chaves (53') e Gerard Gumbao (71'). O Rayo jogou boa parte da partida com dez devido à expulsão de Florian Lejeune (26').

A vitória quase não muda a situação do Elche, que está afundado na última posição, enquanto a derrota do Rayo representa um retrocesso nos seus sonhos de conseguir uma vaga nos torneios europeus.

-- Jogos da 32ª rodada do campeonato espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Osasuna - Real Sociedad 0 - 2

- Sábado:

Elche - Rayo Vallecano 4 - 0

Real Madrid - Almería 4 - 2

(16h00) Barcelona - Betis

- Domingo:

(09h00) Cádiz - Valencia

(11h15) Villarreal - Celta Vigo

(13h30) Espanyol - Getafe

(16h00) Valladolid - Atlético de Madrid

- Segunda-feira:

(14h00) Mallorca - Athletic Bilbao

(16h00) Sevilla - Girona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 76 31 24 4 3 55 11 44

2. Real Madrid 68 32 21 5 6 69 30 39

3. Atlético de Madrid 63 31 19 6 6 50 23 27

4. Real Sociedad 58 32 17 7 8 41 29 12

5. Villarreal 50 31 15 5 11 43 32 11

6. Betis 49 31 14 7 10 39 33 6

7. Athletic Bilbao 46 31 13 7 11 42 31 11

8. Osasuna 44 32 12 8 12 29 34 -5

9. Rayo Vallecano 43 32 11 10 11 38 41 -3

10. Girona 41 31 11 8 12 48 45 3

11. Sevilla 41 31 11 8 12 38 45 -7

12. Mallorca 40 31 11 7 13 30 34 -4

13. Celta Vigo 39 31 10 9 12 37 42 -5

14. Valladolid 35 31 10 5 16 27 50 -23

15. Almería 33 32 9 6 17 40 57 -17

16. Valencia 33 31 9 6 16 34 37 -3

17. Cádiz 32 31 7 11 13 23 43 -20

18. Getafe 31 31 7 10 14 29 41 -12

19. Espanyol 28 31 6 10 15 37 53 -16

20. Elche 16 32 3 7 22 24 62 -38

