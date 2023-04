Motociclistas pró-Putin iniciam 'caravana patriótica' até Berlim

Centenas de motociclistas russos membros do clube "Lobos da Noite", afiliado ao Kremlin, iniciaram neste sábado (29) um "caravana patriótica" em Moscou. O objetivo é terminar o trajeto em 9 de maio, na capital alemã, Berlim, noticiou um jornalista da AFP.

O comboio de motociclistas liderado pelo fundador do grupo, Alexander Zaldastanov, 60 - apelidado de "O Cirurgião" -, faz parte do "Baik-center", sede dos "Lobos da Noite" no sudeste de Moscou.

Vários participantes carregam bandeiras russas e soviéticas. Alguns colocaram as letras "Z" em suas motocicletas, um símbolo da "operação militar especial russa" na Ucrânia, lançada em fevereiro de 2022.

Chamada de "As Rotas da Vitória", o movimento retoma o slogan tradicional da ofensiva russa na Ucrânia: "Não abandonaremos os nossos".

De acordo com os organizadores, os motociclistas devem passar no dia 1º de maio pela cidade de Volgogrado - antiga Stalingrado -, às margens do Volga, localização da sangrenta batalha entre tropas soviéticas e alemãs nazistas em 1942-1943.

O evento marcou uma reviravolta crucial na Segunda Guerra Mundial rumo à vitória da União Soviética e seus aliados.

Eles devem continuar em direção à região de Donetsk, em Donbass, palco de violentos combates no leste da Ucrânia, onde planejam distribuir ajuda humanitária para civis e soldados russos.

"O povo de Donbass e nós somos as mesmas pessoas", disse à AFP Artem, um trabalhador de 34 anos, antes de iniciar a viagem.

Segundo os organizadores, a intenção é terminar a viagem em 9 de maio na capital da Alemanha, Berlim.

