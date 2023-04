Lille vence Ajaccio (3-0) e se consolida na 'zona europeia'

O Lille conquistou uma vitória importante (3-0) em casa contra o Ajaccio (19º), que o consolida em quinto, posição que fecha a zona europeia na França.

Esse triunfo no único jogo deste sábado pela 33ª rodada do campeonato francês faz com que o Lille abra provisoriamente uma vantagem de seis pontos sobre o Rennes (6º), que recebe o lanterna Angers no domingo, e além disso que mantenha seis pontos de distância em relação ao Lyon (7º), que venceu por 2 a 1 em sua visita ao Strasbourg (15º) na sexta-feira.

Além disso, o Lille ficou provisoriamente a dois pontos do Monaco (4º), que recebe o Montpellier (13º) no domingo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O português André Gomes conseguiu uma dobradinha neste sábado na vitória do Lille, aos 22 e 33 minutos. O outro gol de sua equipe também saiu antes do intervalo, por meio de Remy Cabella, aos 37 minutos.

O Ajaccio, penúltimo colocado, caminha firme rumo à Ligue 2. Está a dez pontos da zona de permanência, faltando apenas quinze pontos em disputa até o final da temporada.

No domingo, o líder Paris Saint-Germain recebe o Lorient (11º) para tentar seguir avançando rumo ao título da Ligue 1.

O PSG tem oito pontos a mais que o segundo colocado, o Olympique de Marselha, que recebe o Auxerre (14º) no domingo.

--- Jogos da 33ª rodada da Ligue 1 francesa (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Strasbourg - Lyon 1 - 2

- Sábado:

Lille - Ajaccio 3 - 0

- Domingo:

(08h00) Monaco - Montpellier

(10h00) Clermont-Ferrand FC - Reims

Troyes - Nice

Rennes - Angers

(12h05) PSG - Lorient

(15h45) Olympique de Marselha - Auxerre

- Terça-feira:

(16h00) Toulouse - Lens

- Quarta-feira:

(16h00) Brest - Nantes

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 75 32 24 3 5 75 31 44

2. Olympique de Marselha 67 32 20 7 5 59 31 28

3. Lens 66 32 19 9 4 54 25 29

4. Monaco 61 32 18 7 7 66 46 20

5. Lille 59 33 17 8 8 60 40 20

6. Rennes 53 32 16 5 11 51 34 17

7. Lyon 53 33 15 8 10 52 37 15

8. Reims 47 32 11 14 7 40 34 6

9. Clermont-Ferrand FC 46 32 13 7 12 35 43 -8

10. Nice 45 32 11 12 9 39 31 8

11. Lorient 45 32 12 9 11 43 44 -1

12. Toulouse 41 32 12 5 15 48 54 -6

13. Montpellier 40 32 12 4 16 48 52 -4

14. Auxerre 33 32 8 9 15 30 53 -23

15. Strasbourg 32 33 7 11 15 44 55 -11

16. Nantes 32 32 6 14 12 35 46 -11

17. Brest 32 32 7 11 14 35 48 -13

18. Troyes 22 32 4 10 18 41 69 -28

19. Ajaccio 22 33 6 4 23 22 61 -39

20. Angers 14 32 3 5 24 25 68 -43

./bds/bur-kau/dr/dam/aam

Tags