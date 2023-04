Leclerc conquista pole da corrida sprint do GP do Azerbaijão

Charles Leclerc (Ferrari) vai largar em primeiro na corrida sprint no GP do Azerbaijão de Fórmula 1 depois de fazer o tempo mais rápido na classificação deste sábado nas ruas da capital Baku.

O piloto monegasco largará à frente dos Red Bulls do mexicano Sergio Pérez, 2º, e do líder do campeonato Max Verstappen, 3º na sprint que começa às 10h30 (horário de Brasília).

O GP do Azerbaijão, 4ª etapa da temporada, é a primeira das seis corridas do ano a oferecer esse formato que estreou em 2021.

Mas ao contrário do que se fazia até então, a corrida sprint tem agora a sua própria sessão de classificação, denominada "sprint shootout".

Para definir o grid de largada para o GP de domingo, os pilotos disputaram uma primeira sessão de classificação na sexta-feira, na qual foi Charles Leclerc quem também brilhou. O piloto da Ferrari largará na pole à frente de Verstappen.

