Escultura da famosa morsa Freya é inaugurada na Noruega

Uma escultura em bronze da morsa Freya, famosa ao se estabelecer em Oslo no último verão até ser sacrificada, foi inaugurada na capital norueguesa neste sábado(29).

A obra em tamanho real representa a jovem fêmea de 600 quilos, deitada de lado. Foi instalada na Marina de Kongen, não muito longe de onde Freya atraía grandes multidões ao caçar ou tomar banho de sol em embarcações que afundavam sob seu peso.

As autoridades decidiram sacrificar o animal em agosto, por temores que estivesse estressado e representasse uma ameaça para o público, que não mantinha distância apesar dos avisos.

A decisão gerou um movimento de revolta na população e uma campanha online arrecadou mais de 25 mil dólares (cerca de 125 mil reais em valores atuais) para esculpir uma estátua que a representasse, disse Erik Holm, seu organizador.

A morsa, com cerca de cinco anos de idade, foi avistada no Reino Unido, Holanda, Dinamarca e Suécia antes de optar por passar parte do verão na Noruega.

