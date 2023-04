Brighton goleia Wolverhampton (6-0) e é oitavo na Premier League

O Brighton (8º), uma das revelações da temporada no campeonato inglês, goleou o Wolverhampton (13º) por 6 a 0 neste sábado, pela 34ª rodada do campeonato inglês, com atuação marcante de dois sul-americanos, o paraguaio Julio Enciso e o equatoriano Pervis Estupiñán.

Apesar de entrar em campo com um time repleto de reservas, com o equatoriano Moisés Caicedo saindo do banco só no segundo tempo (65'), a equipe do sul de Inglaterra praticamente acabou com as chances da equipe comandada pelo espanhol Julen Lopetegui com quatro gols já antes do intervalo.

O alemão Deniz Undav abriu o placar logo no início (6') e seu compatriota Pascal Gross ampliou balançando a rede duas vezes (13' e 26'), com passes de Julio Enciso nos dois gols. Ainda na primeira etapa, Pervis Estupiñán deu uma assistência para Danny Welbeck (39') marcar o quarto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O atacante inglês marcou seu segundo gol no início do segundo tempo (48') e Undav (66') fechou a goleada conseguindo também uma dobradinha.

A equipe comandada pelo italiano Roberto de Zerbi chega assim aos 52 pontos e se mantém na luta pelas vagas europeias, apenas um ponto atrás do Liverpool (7º) e com um jogo menos que os 'Reds'.

Também foram sete os gols marcados em Londres, na vitória por 4 a 3 do Crystal Palace (11º) sobre o West Ham (15º), que ajudou os locais a ficarem ainda mais perto da permanência na Premier League e aumenta o perigo dos visitantes de se envolverem na luta para fugir do rebaixamento.

Com esse objetivo em mente, o Nottingham Forest (17º) visitou o Brentford (9º) e, apesar de abrir o placar graças a um gol do brasileiro Danilo (45+1'), os donos da casa viraram o jogo graças ao vigésimo gol de Ivan Toney (82'), em um chute em que o goleiro costa-riquenho Keylor Navas deixou a desejar, e o gol da vitória de Josh Dasilva nos acréscimos (90+4').

No domingo, o Manchester City tem a chance de assumir a liderança provisória se vencer o Fulham (10º). Mais tarde, Liverpool e Tottenham se encontrarão em Anfield em um duelo crucial pelas vagas europeias.

O Arsenal, atual líder mas que vem acumulando resultados decepcionantes nas últimas semanas, terá que esperar até terça-feira para receber o Chelsea (12º) time que vive uma crise e tenta manter as chances de conquistar o título.

--- Jogos da 34ª rodada do campeonato inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Crystal Palace - West Ham 4 - 3

Brentford - Nottingham 2 - 1

Brighton - Wolverhampton 6 - 0

- Domingo:

(10h00) Fulham - Manchester City

Newcastle - Southampton

AFC Bournemouth - Leeds

Manchester United - Aston Villa

(12h30) Liverpool - Tottenham

- Segunda-feira:

(16h00) Leicester - Everton

- Terça-feira:

(16h00) Arsenal - Chelsea

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 75 33 23 6 4 78 38 40

2. Manchester City 73 31 23 4 4 82 29 53

3. Newcastle 62 32 17 11 4 58 26 32

4. Manchester United 60 31 18 6 7 48 39 9

5. Tottenham 54 33 16 6 11 60 53 7

6. Aston Villa 54 33 16 6 11 46 41 5

7. Liverpool 53 32 15 8 9 61 39 22

8. Brighton 52 31 15 7 9 61 40 21

9. Brentford 50 34 12 14 8 52 44 8

10. Fulham 45 32 13 6 13 44 43 1

11. Crystal Palace 40 34 10 10 14 35 45 -10

12. Chelsea 39 32 10 9 13 30 35 -5

13. Wolverhampton 37 34 10 7 17 29 50 -21

14. AFC Bournemouth 36 33 10 6 17 32 63 -31

15. West Ham 34 33 9 7 17 37 47 -10

16. Leeds 30 33 7 9 17 42 63 -21

17. Nottingham 30 34 7 9 18 30 62 -32

18. Leicester 29 33 8 5 20 44 57 -13

19. Everton 28 33 6 10 17 25 50 -25

20. Southampton 24 33 6 6 21 27 57 -30

./bds/dam/dr/aam

Tags