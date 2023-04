Swiatek estreia com vitória tranquila no WTA 1000 de Madri

A polonesa Iga Swiatek venceu nesta sexta-feira a austríaca Julia Grabher por 6-3 e 6-2, em sua estreia no WTA 1000 de Madri, onde surge como a principal candidata ao título.

Swiatek, que no ano passado não pôde participar do torneio na capital espanhola devido a uma lesão, precisou de apenas 1 hora e 20 minutos para avançar à terceira fase.

Uma quebra de serviço foi suficiente para a número 1 do mundo vencer o primeiro set com autoridade e no segundo, após ter um único serviço quebrado, se impôs em três games seguidos para fechar o set e a partida.

Na próxima fase, Swiatek vai enfrentar a americana Bernarda Pera, que derrotou a alemã Tatjana Maria por 6-1 e 6-3.

Outra grande favorita, a americana Jessica Pegula, terceira cabeça-de-chave, também seguiu em frente depois de derrotar a polonesa Magdalena Frech por 7-6 (7/5) e 6-3.

A russa Anna Kalinskaya surpreendeu ao eliminar a cazaque Elena Rybakina por 7-5, 4-6 e 6-2. Kalinskaya venceu Rybakina, sétima cabeça-de-chave em Madri e campeã em Indian Wells, em duas horas e quinze e enfrentará a croata Petra Martic na próxima fase.

--- Resultados da 2ª fase do WTA 1000 de Madri:

Iga Swiatek (POL/N.1) x Julia Grabher (AUT) 6-3, 6-2

Bernarda Pera (EUA/N.28) x Tatjana Maria (ALE) 6-1, 6-3

Qinwen Zheng (CHN/N.22) x Caty McNally (EUA) 6-4, 7-6 (7/3)

Ekaterina Alexandrova (RUS/N.16) x Alize Cornet (FRA) 7-6 (7/2), 6-3

Barbora Krejcíková (CZE/N.11) x Danka Kovinic (MNE) 6-3, 4-6, 6-0

Xiyu Wang (CHN) x Bianca Andreescu (CAN/N.23) 3-6, 7-6 (7/5), 6-2

Petra Martic (CRO/N.27) x Laura Siegemund (ALE) 7-6 (8/6), 6-3

Anna Kalinskaya (RUS) x Elena Rybakina (CAZ/N.7) 7-5, 4-6, 6-2

Jessica Pegula (EUA/N.3) x Magdalena Frech (POL) 7-6 (7/5), 6-3

Marie Bouzková (CZE/N.29) x Aliaksandra Sasnovich (BLR) 6-4, 6-7 (4/7), 6-3

Martina Trevisan (ITA/N.18) x Eugénie Bouchard (CAN) 6-2, 7-5

Alycia Parks (EUA) x Victoria Azarenka (BLR/N.15) 6-2, 7-6 (7/5)

Veronika Kudermetova (RUS/N.12) x Nuria Párrizas Díaz (ESP) 6-3, 4-6, 6-2

Anastasia Potapova (RUS/N.21) x Jaqueline Cristian (ROM) 7-5, 3-6, 6-2

Lesya Tsurenko (UCR) x Jil Teichmann (SUI/N.25) 3-6, 6-2, 6-4

Daria Kasatkina (RUS/N.8) x Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 6-4, 6-3

