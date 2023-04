Presidente da BBC deixa o cargo por polêmica sobre empréstimo a Boris Johnson

O presidente da BBC, Richard Sharp, anunciou nesta sexta-feira (28) sua renúncia, depois de ficar encurralado por um conflito de interesses a respeito de sua nomeação para o cargo.

Um relatório publicado nesta sexta-feira afirma que Sharp, um ex-executivo do setor bancário que assumiu o comando da BBC em 2021, violou as regras ao não relatar que havia auxiliado o então primeiro-ministro Boris Johnson a obter um empréstimo de 800.000 libras (996.000 dólares, quase cinco milhões de reais).

Sharp foi nomeado pouco depois da concessão do empréstimo para comandar a corporação pública de rádio e televisão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O relatório "conclui que violei o código de governança para nomeações públicas", mas que esta violação "não invalida necessariamente a nomeação", explicou Sharp no comunicado em que informa a renúncia.

Sharp admite a violação das regras de conflito de interesses para altos funcionários do Reino Unido, mas afirma que foi algo "inadvertido e não material" para sua nomeação para a BBC.

"Eu decidi, no entanto, que o correto é priorizar os interesses da BBC", destacou no comunicado, ao confirmar que deixará o cargo no final de junho para que o grupo tenha tempo de encontrar um novo presidente.

"Eu sinto que esta questão pode muito ser uma distração para o bom trabalho da corporação caso eu permaneça no cargo até o final do meu mandato".

A ministra da Cultura, Lucy Fraser, afirmou "entender e respeitar" a decisão. Ela agradeceu a Sharp por seu trabalho como presidente da BBC.

phz/jwp/jmm/sag/mis/meb/fp

Tags